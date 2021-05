Mucho trabajo en la cuidad de los Bomberos Voluntarios

Empresa del Parque Industrial de Concepción del Uruguay se incendio

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad se trabaja este martes para apagar el incendio de un galpón de la empresa Lambert, ubicada en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay.

Según trascendió, un empleado resultó desvanecido por inhalación de monóxido de carbono , y se solicitó la presencia de la ambulancia. El incendio se produjo en uno de los galpones de “térmicos” para camiones. Para extinguir las llamas se hicieron presentes en el parque tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay. Al parecer el incendio estaría controlado. Cabe mencionar que Lambert Hnos. es una empresa familiar de Concepción del Uruguay, especializada en la fabricación de equipos de transporte.

Otra rápida actuación de los Bomberos: principio de incendio en unos cables

Por otra parte se estaba por iniciar un incendio en unos cables del tendido eléctrico. Gracias a la rápida llegada y actuación de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, lograron actuar a tiempo cuando todavía estaban “humeando”. El hecho ocurrió en la mañana de este martes, en el Bv. Yrigoyen al 500 entre Erausquin y Ugarteche, y si bien no hubo fuego, “había mucho humo y el olor a plástico quemado era insoportable”, relataron testigos.

Principio de incendio en una casa de la ciudad

El siniestro ocurrió a las 7 de la mañana de este martes, acudieron los Bomberos al lugar y afortunadamente no hay víctimas que lamentar. El incendio se habría originado en un enchufe en una vivienda ubicada en calle Sampay al 2000 en el Barrio 150 viviendas. Gracias al rápido accionar de Bomberos y personal de ENERSA, no pasó a mayores por lo que no hay daños ni víctimas que lamentar.