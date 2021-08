Mujer condenada por caso de narcomenudeo

El procedimiento abreviado cuenta con una unificación de pena por los antecedentes penales que tenía. La sentencia aún no está firme, y mientras esto suceda continuará con arresto domiciliario.

Días atrás el Juez de Garantías N°2 de ciudad Dr. Gustavo Díaz, homologó el procedimiento abreviado presentado de manera conjunta por la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. María Occhi, y la defensa actuante, a cargo del Dr. José Pedro Peluffo.

En él, se condena a MAR a pena única de cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo y multa de cuarenta mil pesos ($40.000), en orden a los delitos de suministro de estupefacientes a título ocasional y gratuito en grado de tentativa y agravado por el lugar de comisión (arts. 5 inc. e) último párrafo, y 11 inc. e) de la ley N° 23.737) y comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor -dos hechos- (art. 5 inc. c) de la ley 23.737), en concurso real entre sí y en carácter de autora con más las accesorias legales (art. 12 del Código Penal).

Durante la investigación, la fiscal puedo comprobar la autoría MAR (una mujer de 49 años de edad) en dos hechos puntuales. El primer de ellos, se relaciona con una visita que la imputada realizó a su novio alojado en la Unidad Penal N°4 de nuestra ciudad, en la cual intentó proveerle de droga, siendo esto advertido por personal de guardia al efectuar el control de rutina. Y el segundo hecho, se relaciona directamente con la comercialización sustancias estupefacientes (cocaína) en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo como contraprestaciones de esto determinadas sumas de dinero, actividad que desarrollaba en su domicilio.

Por ello, las partes (la fiscal y la defensa técnica en representación de la imputada) acordaron poner fin a este proceso penal bajo un procedimiento de Juicio Abreviado, una salida alternativa del conflicto en la cual la acusada reconoció voluntariamente que los hechos ocurridos e imputados fueron realizados por ella (teniendo en cuenta las pruebas presentadas por la fiscal). Sin embargo, la defensa de MAR no renunció a los plazos de casación, esto significa que aún existe la posibilidad de presentar un recurso pertinente para que un tribunal superior pueda revisar la medida dispuesta por el Juez Díaz. Esto da lugar a que la sentencia no quede firme, y una vez transcurrido el plazo, inmediatamente la imputada quedará condenada al cumplimiento de la pena dispuesta.

Es importante mencionar que la mujer contaba con un antecedente penal computable al momento de cometer estos delitos. Se trata de una condena dispuesta por el Juzgado de Garantías N°1 de ciudad en el año 2018, con un cómputo de pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional. Por tal motivo, en el procedimiento abreviado efectuado ahora, el juez dispuso- a pedido de las partes- la unificación de pena de cumplimiento efectivo.

Por último, la defensa solicitó la prórroga del arresto domiciliario- en idénticas condiciones a las actuales- hasta que la sentencia quede firme, pedido que el juez hizo lugar. Una vez transcurrido este periodo, MAR cumplirá su condena en la Comisaría Primera- hasta determinar la unidad penal correspondiente de acuerdo al cupo- a disposición del Sr. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Nro. 3 de la ciudad de Concordia.