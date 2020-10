Mujer sufrió un ataque de su ex pareja

Una mujer denunció a su ex pareja mediante las redes sociales luego de ser víctima de un ataque brutal durante este sábado en su vivienda en Concepción del Uruguay. La mujer, además, expresó que eligió ese método ya que no se siente acompañada por la justicia.

Este último sábado, Melina F, fue sorprendida y golpeada por su ex pareja, quien también es el padre de sus hijos. Según cuenta en sus palabras: “En un estado de alcohol o vaya a saber que más. Casi me mató. No es la primera vez. Pero lamentablemente no tenemos justicia y después se preguntan porque las mujeres se quedan, no denuncian o se van. Estamos solas. A mí anoche me salvaron mis gritos y mis vecinos”.

Melina, a su vez, agregó que “Me cansé de callar y de esta justicia que no hace nada y es muy lenta. Tengo mucha vergüenza de mostrarme así, anoche cuando dejó de golpearme, me dijo que la próxima no la contaba. Por lo cual siento mucho miedo de él y su familia. Por eso lo hago público. Se lo dijo en la cara a sus hijos también”.

Asimismo, la víctima indicó que “La vez anterior (8 años atrás) corrí a la casa de mis padres que viven cerquita de mí casa, lo cual solo mí dijeron que yo me la había buscado (nunca me callé y trate de vivir como siempre lo había echo, trabajando, cosa q ellos veían mal porque las mujeres se quedan en la casa). Esa vez me ayudó mí ex cuñada quien llamó por mí a la policía. Anoche sinceramente creí que no la contaba”.

Esta nueva situación de violencia de género preocupa a la vecindad de Concepción del Uruguay, que con palabras de apoyo en el posteo de Melina, le hicieron saber su malestar y reclamo a la justicia.

SI SUFRISTE O SUFRIS VIOLENCIA DE GÉNERO, COMUNICATE A LA LÍNEA GRATUITA 144 o AL 3442 403156.