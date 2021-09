Mundial de Canotaje Maratón: Mauricio y Rodrigo Caffa son subcampeones del mundo

En la madrugada del martes y en la mañana de Rumania, los uruguayenses finalizaron segundos en la prueba de 18km para la Clase Master de 40 a 44 años, adjudicándose el 2do lugar en el Mundial de Canotaje Maratón detrás de la dupla española y delante de la italiana.

La ceremonia de premiación en la mañana de Rumania.

El pasado lunes comenzó en Rumania el Mundial de Canotaje Maratón reservado para la Clase Master, en la madrugada de ayer martes la dupla uruguayense de Mauricio y Rodrigo Caffa se consagraron subcampeones del mundo tras arribar detrás de la pareja española de Santiago Cruz y Jesús León quienes se adjudicaron la prueba y delante de los italianos Andrea Cattaneo y Alessandro Tiozzo.

Desde la bocina de inicio, la regata tuvo a estos tres botes pelando por el primer lugar, la prueba constó de 5 vueltas a la cancha de Pitesti con 4 acarreos, con la particularidad de ser sobre un muelle o marina y de 200 metros de largo. Las tres parejas fueron intercambiando la vanguardia de la prueba. Sobre el final la pareja española pudo prevalecer y sacar una ventaja de dos botes sobre los argentinos y los italianos.



Sin dudas un gran trabajo de la dupla uruguayense que agradeció en redes sociales a todos sus sponsors por el apoyo recibido para viajar a participar en el Mundial. Ahora los hermanos Caffa participarán el día domingo en la categoria K2 senior -Elite- sobre 30 km., y para lo cual intentaran mejorar sus anteriores actuaciones mundialistas.



Garro jueves 5:15 am

Otra de las palistas uruguayenses presentes en Rumania, comenzará en la madrugada de éste jueves 5:15 am( 11:15 am en la mañana de Rumania). Será en la modalidad Short, con 3200 metros en tres vueltas y dos acarreos en al segunda Serie que clasificará a las primeras 6 a la final y los dos mejores tiempos restantes de ambas series de 16 participantes.

Luego de esta prueba, Garro competirá en K2 Senior el domingo junto a la paranaense Micaela Masslein. Delfina Basconcel competirá en la madrugada del viernes en K2 Juniors junto a Ana Bottini.