Mundial U17: Argentina va ante Japón por la reclasificación

La Selección Argentina U17 que está disputando el Mundial de la categoría en Málaga, España, tras la derrota en octavos de final ante Eslovenia dejó a los dirigidos por Leo Gutiérrez en la pelea por el noveno puesto. La palabra de Nacho Respaud en la previa del choque.

El seleccionado argentino enfrenta Japón este viernes desde las 7:30am para sacarse rápidamente la frustración de las caídas ante Polonia, Australia y Eslovenia, luego de un debut victorioso ante Egipto.

El uruguayense Ignacio Respaud habló en la previa del partido ante la prensa: “No nos esperábamos estos resultados. No es que estábamos confiados pero por ahí teníamos en mente que podíamos pelear un poco más”, comenzó Respaud. “Nos golpearon duro, nos dolieron mucho las derrotas. Después de haber empezado bien allá arriba con la victoria ante Egipto, fue un golpe duro el partido con Polonia y el ánimo nos bajó en picada. Si bien hay que admitir que son más que nosotros, no se si individualmente o tácticamente, pero se nota mucho en el estado físico”.

Argentina se enfrenta a Japón este viernes desde las 7:30 de nuestro país y más allá de la eliminación en el cuadro principal, los dirigidos por Gutiérrez quieren terminar el torneo lo más arriba posible. “Lo que pasó ya está, ya pasó. Nos golpeó en su momento pero no dura más de media hora, con la vuelta al hotel. Eso ya después se tiene que ir porque hay que seguir el torneo, peleando los partidos que nos quedan. Ahora ya estamos tranquilos, pensando en Japón mañana(por hoy)”.