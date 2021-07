Mundial U19: Argentina luchó pero Lituania fue superior

El equipo de Farabello terminó cayendo 81-107 y mañana, ante Senegal, buscará quedarse con el séptimo puesto. Méndez, el goleador con 21 puntos.

Argentina hizo lo que pudo, pero no logró sostenerse en defensa y Lituania terminó imponiéndose para ganar 107-81 y avanzar al partido por el quinto puesto ante España del Mundial U19 organizado en Letonia.

El equipo argentino no pudo compensar su mal arranque, en el que perdió 34-14 el primer cuarto, y luego intentó desde la presión mitigar el fuego, llegando a colocarse a seis con 4:02 para el final del tercer periodo (63-57).

Sin embargo, Lituania no se desesperó y continuó apostando a su ataque colectivo, con variantes para anotar dentro y fuera que le permitieron sacar de nuevo una buena diferencia para cerrar el juego a su favor (107-81).