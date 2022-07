Nacho Respaud en el Mundial U17: “Queremos aprovechar y disfrutar de cada juego”

En su estreno ante un rival europeo, Argentina sufrió su primera derrota en el Mundial U17. La palabra de Juan Ignacio Respaud, base del equipo que conduce Leo Gutiérrez. Hoy Argentina juega ante Canadá desde las 8AM de nuestro país.



Este martes, Argentina enfrentará a Australia, desde las 08.00hs de nuestro país, por la tercera y última fecha del Grupo D. Al margen del día a día, el certamen en Málaga no deja de ser un torneo formativo para un grupo de jóvenes que continúan sumando experiencias para crecer en su carrera individual: “Buscamos ver qué tenemos que mejorar en nuestro juego para lo que siga de nuestras carreras. Queremos aprovechar y disfrutar de cada juego que es algo único que no sabemos si se va a volver a repetir”, afirmó Respaud.

El pasado domingo, por la segunda jornada del Mundial de Málaga, la Selección Nacional U17 tuvo su primer traspié. Fue por 71-48 ante Polonia en un encuentro en el que se vio superada en el plano atlético ante un rival que impuso su ritmo, generó desgaste e hizo daño en la efectividad de los chicos: “Fue un partido complicado, sabíamos que iba a ser así. Ellos supieron llevar mejor el ritmo del juego y hacer su juego todo el tiempo y no pudimos cambiarlo. Nos sacaron ventaja y nos costó volver a encontrar el juego”, explicó Juan Ignacio Respaud, base de Obras Sanitarias.

El oriundo de Concepción del Uruguay finalizó con 8 puntos y 6 rebotes en 21 minutos. Argentina tuvo problemas para contrarrestar la desventaja física de un rival que fue intenso y dominó en ambos costados de la cancha: “Nos falta mejorar mucho en la defensa, nos está costando parar los 1vs1 y nos hacen daño ahí. Pero de a poco se va a mejorar. En el ataque no estamos mal, nos falta esa suerte de tener más efectividad en los tiros que tomamos y nada más”.