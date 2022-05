Nacho Respaud fue elegido MVP del Campus Jr.NBA “Básquet sin fronteras”

El joven uruguayense Juan Igancio Respaud fue elegido el MVP del Básquet Sin Fronteras, el campamento organizado por la NBA, que reúne a los mejores jugadores en edad escolar de la región.

Juan Ignacio Respaud fue elegido el “Jugador Más Valioso” del Campus Jr NBA “Básquet sin Fronteras”. El mismo se llevó adelante del 16 al 19 de mayo en San Luis de Potosí México, junto a 60 jóvenes talentos del básquet de latinoamérica, el Caribe y Canadá.

El basquetbolista formado en Rocamora, que hoy milita en Obras Basket y en pocos días comenzará los entrenamientos de cara el Mundial U17 que se desarrollará en España este año del 2 al 10 de julio.

En marzo pasado participó del sudaméricano U18 donde clasificó al Fiba Américas que se llevará a cabo en México.

En su Instagram Nacho sostuvo: “Hoy me llevo un gran recuerdo para mi vida, donde me vuelvo con nuevos aprendizajes, experiencias y distintas maneras de vivir el básquet.

Hoy me voy siendo MVP del Campus NBA y no solo por mi capacidad y exigencia por este deporte, sino por distintas personas que me hicieron crecer como jugador y como persona desde muy chico. Para ellas agradecimientos y son parte de este premio. Gracias Obras Básket que hoy me sigue formando, entrenadores y compañeros. Donde tampoco puedo olvidarme de mis comienzos con Joaquín Díaz y Cristhian Domínguez. Y gracias a @ipenascout y a mi familia PRINCIPALMENTE que son el sostén de todo esto Argentina bien arriba”.

Basketball Without Borders es el programa global de alcance comunitario y desarrollo del baloncesto de la NBA y la FIBA ​​que une a los jóvenes jugadores de baloncesto para promover el deporte del baloncesto, así como el liderazgo, la salud y el bienestar.

El programa presenta campamentos de cuatro días en diferentes mercados de todo el mundo, incluidos África, Europa, las Américas y Asia-Pacífico, para los mejores prospectos de cada región.

Los participantes, seleccionados por la NBA, la FIBA ​​y las federaciones nacionales participantes, se reúnen en una ciudad anfitriona donde se les unen algunos de los mejores entrenadores del mundo, jugadores y leyendas de la NBA, la WNBA y la FIBA, y el personal de la BWB durante varios días de baloncesto. y desarrollo de liderazgo.