Nación y Provincia trabajan en soluciones para la Inscripción Tardía de Identidad de Personas

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero junto a su par de Desarrollo Social, Marisa Paira se reunieron con la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, con quien trabajaron en soluciones para la Inscripción Tardía de Identidad de Personas.

Se firmó una carta compromiso de mutua colaboración entre Nación y Provincia, que tiene como objetivo diseñar en forma conjunta un Programa de Cooperación a fin de favorecer la generación de canales comunicacionales para la realización conjunta y coordinada de acciones que promuevan tanto el diseño de políticas integrales como la ejecución e implementación efectiva de aquellos programas y planes dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Participó la directora del Registro Civil, Victoria Aizicovich y en representación del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la jueza de familia Eleonora Murga.

Al respecto, Tolosa Paz, indicó: “Lo que venimos a manifestar es la voluntad del Gobierno Nacional de articular con el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos y la Ministra de Desarrollo Social, la directora del Registro Civil y la Justicia, en presencia de una jueza de familia, para que no haya más trámites de inscripción tardía sin sentencia firme en la Justicia y hacer un puente con una nueva política que desarrolló el gobierno de Alberto Fernández que es el CEPI (Certificado de Pre-identificación)”.

“Es una política de Renaper y el Ministerio del Interior que se elaboró justamente para acercar la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los sectores más desprotegidos. El CEPI resuelve la existencia de la persona hasta tanto se termina el trámite de inscripción administrativa a partir de la sanción de la Ley de Los Primeros Mil Días, que hace posible que el Registro de las Personas inscriba administrativamente el trámite de inscripción tardía”, explicó la funcionaria nacional. “Es el primer paso para lograr la identidad que otorga el DNI y es muy importante”, afirmó.

En ese sentido, la ministra Romero, comentó: “Hemos trabajado estrategias para evitar que siga habiendo en Entre Ríos, personas que no están inscriptas en el Registro Civil. Hay 150 casos que han llegado a la sede judicial pidiendo la inscripción de nacimiento. También surgen los datos cuando la gente viene a solicitar ayuda a Desarrollo Social o de algún programa nacional, que ahí se detectan muchos casos de personas no inscriptas. A partir de la ley De Los Mil Días, el gobierno nacional ha desarrollado un certificado de inscripción temporaria. El propósito es que las personas estén registradas en el país y que no haya un niño ni una persona adulta sin inscripción y que vayamos migrando de un sistema judicial a un sistema administrativo: El primer paso es ese certificado”.

“Entonces, nos parece excelente la iniciativa del Estado Nacional y lo que ha planteado la coordinadora de Políticas Sociales, en el sentido de trabajar conjuntamente en mesas donde integramos al Poder Judicial, vamos a invitar a las Defensorías, a los jueces de paz, para que entre todos logremos acercarnos a la gente que está en esta situación e integrarlas a esta buena solución”, agregó.

Por su parte, la Jueza de Familia, Eleonora Murga, sostuvo: “Ha sido una reunión muy interesante, iniciativa del Consejo de Políticas Sociales de la Nación de convocar también al Poder Judicial, para poder activar aquellos procedimientos que tienden a que las personas puedan obtener su partida de nacimiento e identidad y acceder a derechos. Hemos conformado un grupo de trabajo que va a seguir con esta temática, con el compromiso de que mayor cantidad de entrerrianos y entrerrianas puedan acceder a su identificación”.