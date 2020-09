Nahir Galarza: La abogada dijo que apunta a que se haga un nuevo juicio

La abogada Raquel Leyenda Hermida adelantó que intentarán que Nahir Galarza sea juzgada nuevamente por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Cargó contra el jefe de Fiscales Lisandro Beheran, y al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa por declaraciones mediáticas. También cruzó al psicólogo Gabriel Cartañá.

Actualmente, Nahir Galarza “está con prisión preventiva, cumpliendo condena anticipadamente, ya que su caso sigue aun en el STJ de Entre Ríos y que luego se dirigirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última instancia nacional de revisión para ver si se cometieron errores de tipos constitucionales en una causa”, describió la nueva defensora de la gualeguaychuense, Raquel Leyenda Hermida. La abogada adelantó en ElDía desde Radio Cero que “estamos apuntando a que sea juzgada nuevamente, que se revea bien (la causa), que tenga una buena pericia psicológica y psiquiátrica y que tenga una buena valoración de las pruebas, porque la pericial criminalística es muy mediocre”, cuestionó. Manifestó que la investigación y el juicio fueron “express”, y vacaciones del fiscal en el medio. “Yo quiero un juicio digno para todos, que se respete el proceso y la constitución”, expresó la abogada de Nahir, a quien definió como “una persona muy tranquila y sumisa”, con quien habla casi todas las noches, y que no tiene beneficios de internet como otras internas, “solo puede hablar por teléfono”, reclamó.

Fuertes acusaciones

“Yo no voy a gritar absolución, yo vengo a revisar todo, la actitud de fiscales que son machistas, misóginos y poco conocedores del derecho”, sentenció.

Hermida denunció que un fiscal (aludiendo al Jefe de Fiscales Lisandro Beherán) dijo en el medio del juicio “quien no le ha pegado a una mujer”. “Lo tenemos grabado, oportunamente les llegarán las grabaciones”, manifestó.

Ante la consulta de porqué evitó referirse con nombre y apellido, respondió que “no lo nombro porque a alguien que dice eso no merece ser nombrado por mí. Hay una mujer muerta cada 23 horas”, y aclaró que “esto no es por Nahir, este tipo cobra un sueldo todos los meses, y ese tipo de frases no las quiero nunca más, hay que terminar con esa violencia que existe”.

La letrada añadió que durante el juicio un abogado gritó que “‘bueno, hubo un samarréo pero no debió ser tanto porque si no nos hubiésemos enterado’, como si los samarréos y los golpes fueran públicos”, planteó. Además, también denunció que se gritó “vayamos a ver el partido de Argentina (con Nigeria)”. “No se respetó a nadie, lo importante era terminar rápido e ir a ver el partido”, recriminó.

Por último, cargó contra el fiscal Rondoni Caffa. “Vino de paseo a Buenos Aires, él se tomó vacaciones pese a estar en el caso más importante que ha tenido. Como tiene exceso de peso y transpira constantemente se cambiaba de traje para ir por los canales, y él dijo en el programa de Mauro Viale que “una mujer podía defenderse con una patada en los genitales a un hombre”, él también es un misógino”, sentenció.

Cartaña “insultó la memoria de Fernando y de Nahir”

Acerca de la disputa judicial y mediática de Nahir Galarza con el psicólogo y panelista de Bendita Gabriel Cartañá, Hemida disparó que “me da mucha pena ese hombre, además de ser primario en su profesión está muy mal asesorado”. A raíz de la acusación de Cartañá a Nahir de buscar “titulares en los medios”, su defensora contrapuso que “lo último que quiere es salir en los medios, porque no genera una buena situación interna en la cárcel”. La abogada también desmintió que su pericia no sea tenida en cuenta en el juicio por no beneficiar a la defensa. “No es cierto lo que dice, se retiró su pericia porque nunca fue aceptado porque no tiene matrícula de Entre Ríos, así lo dice el fiscal”, argumentó.”Todo lo que hizo fue insultar la memoria de Fernando y de Nahir. Insulta en primer término a la víctima porque le atribuye cosas que no puede probar, y luego a la imputada, y hace dinero a través de ella”, criticó Hermida. Añadió que ve una gran contradicción en su pericia, y un abandono de persona “porque habla de una enfermedad que debió ser consultada con un neurólogo”, y por último aseveró que “su pericia no tiene nada que ver con lo que dice en los medios”. “Yo me pregunto qué obsesión tiene con una chica de 19 años en aquel momento, ¿cuál es su relación perversa?” “Yo no busco plata, los denuncio y quiero que les retiren la matrícula para que no vuelva a perjudicar a nadie más”, concluyó la abogada.