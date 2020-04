Nahir Galarza, ¿Tiene posibilidades de que se le otorgue la prisión domiciliaria?

El Dr. Sebastián Arrechea es abogado de la familia de Fernando Pastorizo, asesinado en 2015 en Gualeguaychú por su novia, Nahir Galarza a quien condenaron a cadena Perpetua. Ante el pedido de la defensa de la joven de que se le permita la excarcelación, señaló que “el argumento es débil”.

La novela de Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú condenada a cadena perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, en 2017, sumó un capítulo más. Esta semana, los abogados de la acusada realizaron una presentación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para solicitar la excarcelación de su defendida hasta que la sentencia quede firme. Piden que cumpla la condena en su casa, con sus padres.

La presentación la hicieron de forma online José Ostolaza y Pablo Sotelo, abogados de Galarza, y reclama la excarcelación de su asistida, fundado en la “violación del plazo razonable de las leyes 24.390, su modificatoria Ley 25.430, artículo 18 y 75, Constitución Nacional, solicitando se le otorgue la libertad con medidas de coerción”.

Y alega, como hecho nuevo, “el paso del tiempo que indudablemente influye en los riesgos procesales y el vencimiento de la prisión preventiva”. Al mismo tiempo, los letrados solicitan “morigeración de prisión preventiva”, fundado en la inexistencia de riesgos procesales y que la misma “no se ve afectada por una medida cautelar menos gravosa, como ser en este caso, la prisión domiciliaria al cuidado de sus padres”.

Argumentos débiles

La Prensa Federal dialogó con el Dr Sebastián Arrechea, el abogado uruguayense que representa a la familia de Fernando Pastorizo quien asegura que es muy poco probable que se considere una excarcelación a Nahir Galarza.

“Estimo que no va a prosperar el pedido de la defensa. Es una apreciación personal y hasta un deseo. Pero veo muy poco probable que se le otorgue la excarcelación a una persona que está condenada a la pena máxima, que está en buen estado de salud, no integra grupos de riesgo del Coronavirus e incluso alojada en un lugar que está en condiciones adecuadas como para que no haya un contagio”.

“La defensa plantea el tema del vencimiento de la prisión preventiva por un lado, y el tema sanitario por la pandemia por el otro. El primer argumento se debilita porque estamos hablando de una persona que ya fue condenada en dos instancias y sobre la cual hubo una nueva presentación de sus abogados que es la que resta definir. Pero no se trata de una prisión preventiva de una persona sobre la cual no hubo un juicio y pasaron dos años. Estamos hablando de una persona condenada, con la condena confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia y que además es una condena a cadena perpetua, por lo cual el argumento de solicitar la excarcelación y que no existe riesgo de fuga, se debilita”.

Y con respecto a la situación sanitaria, el Dr. Arrechea señaló que “el Ministerio Público Fiscal solicitó al Servicio Penitenciario un informe médico de la situación de todas las cárceles de la provincia. De ese informe se desprende que Nahir Galarza está en muy buenas condiciones de salud y que no está embarazada, por lo que no integra ningún grupo de riesgo, lo que debilita aún más el pedido de excarcelación. Aún resta un tiempo de plazo para que se expidan, pero veo muy poco probable que se le otorgue”, finalizó el letrado.