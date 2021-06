Narcomenudeo: Dispusieron la libertad bajo reglas de conducta de detenidos

La Justicia de Concepción del Uruguay, dispuso la libertad de personas que están vinculadas a una causa de narcomenudeo, que lleva adelante la Fiscalía Nº 4, de la doctora Albertina Chichi, actualmente reemplazada por licencia, por la doctora María Becker.

La medida se dispuso en audiencia realizada en el Juzgado de Garantías, presidida por la doctora Melisa María Ríos, encontrándose imputados Agus Monzón de 20 años y Naomi Ayelén López de la misma edad, ambos representados por el doctor José Pedro Peluffo.

Concedida la palabra a la representante de Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva en relación a «Agus» Monzón y Naomí López por el plazo de 60 días. En relación a las mismas, se han ido sumando elementos probatorios que abonan la teoría de la Fiscalía. Naomi López refirió en su declaración de imputada que el dinero que se le encontró en su casa era para abonar alquiler, luz y pagar cuotas de los muebles. El dueño del inmueble registrado dijo que efectivamente había un contrato de locación entre ellas y él y que las mismas estaban al día con el pago. Además, solicitó se prorroguen las medidas de coerción que le fueran impuestas a Brian David López por el mismo plazo.

El defensor, manifestó a su turno que la Fiscalía hace meras especulaciones. No se consultó al dueño del departamento si había deudas previas. No se acreditó el fin de comercialización, si la mera tenencia. El teléfono que no se halló, era porque la imputada no tenía teléfono, y eso no es un indicador de entorpecimiento. Por esto el doctor Peluffo solicitó la morigeración de la prisión preventiva de Naomi López por una prisión domiciliaria, en un lugar adecuado para ese cumplimiento. Oídas las partes, la jueza dispuso la inmediata libertad de Agus Monzón y continuar cumpliendo con medidas de coerción.

Respecto a Naomi López, coimputada en la causa, dispuso iguales medidas, destacándose que ordenó la prorrogar las medidas de coerción impuestas oportunamente al coimputado Brian David López, (a) «Pollito», medidas que se imponen a partir de la fecha y por el plazo de 60 días. Fuente 03442

