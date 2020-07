Narcomenudeo : Secuestraron droga, celulares y detuvieron a un hombre

La Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería con sede en Concepción del Uruguay efectuó cuatro allanamientos por disposición de la Unidad Fiscal Gualeguaychú.

El detenido permanece alojado en Jefatura. Este sábado, en las inmediaciones de calle Bolivia al 200, efectivos pertenecientes a la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería con sede en Concepción del Uruguay, allanaron cuatro viviendas -en una de ellas funcionaba un kiosco en el que se sospecha se efectuaba la comercialización de estupefacientes- por disposición del fiscal Dr. Martín Scattini. «El operativo se realizó en el marco de una causa de narcomenudeo. Se procedió al secuestro de una poca cantidad de estupefacientes. También se secuestraron celulares y fue detenida una persona que se encuentra alojada en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú», confirmó Scattini. «La investigación data del mes de marzo y fue llevada adelante todo este tiempo por el Dr. Mauricio Guerrero, recayó en mis manos porque me encuentro trabajando en el marco de la feria judicial y me tocó cursar el pedido de los allanamientos en los que intervino la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería con sede en Concepción del Uruguay», confió a este portal. «Se desempeñaron amplias tareas investigativas previas a los operativos de esta tarde. Más allá de que en los procedimientos que se hicieron hoy se secuestraron teléfonos celulares y son muchas las cosas que pueden surgir, aún no se puede asegurar que haya vínculo con otras redes de narcomenudeo que funcionan en la ciudad, aunque no descarto que algo de esto pueda aparecer en el marco de la investigación», explicó Scattini. Sobre la intervención de efectivos provenientes del destacamento de Gendarmería de Concepción del Uruguay, aclaró: «No todas las denuncias sobre la comercialización de estupefacientes se inician a través de la Policía o de Fiscalía. Las denuncias pueden ingresar mediante otros mecanismos vinculados a otras fuerzas como las federales. En ese marco nos contactaron y dimos la pertinente autorización para comenzar a investigar».