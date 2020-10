NBA: Miami quiere nivelar la final ante Lakers

Miami Heat (1-2) buscará hoy empatar la serie que sostiene con Los Angeles Lakers (2-1) por la final de la NBA de básquetbol, en la denominada “burbuja” de Orlando.



Tras la victoria conseguida en la noche del domingo (115-104), el campeón de la Conferencia Este, pese a las bajas por lesiones, se ilusiona con la posibilidad de maniatar el poderío de la franquicia californiana, sobre todo, bajo los tableros.



El cuarto encuentro de la eliminatoria (pautada a un máximo de siete) se jugará hoy desde las 22 de Argentina, en el complejo Disney Wide World of Sports. Trasmitirá en vivo la señal ESPN.



El alero Jimmy Butler resultó el verdadero artífice del éxito conseguido por los dirigidos por el DT Erik Spoelstra, al acumular una planilla de 40 tantos, 11 rebotes y 13 asistencias.



“Tenemos que tomar rebotes. Esa será la clave en adelante. Debemos mantenerlos fuera de los tableros, limitar sus segundas oportunidades”, expresó el exjugador de Chicago Bulls, quien nació en Houston hace 31 años y supo estudiar en la Universidad de Marquette como Dwayne Wade, todo un símbolo en la franquicia del Estado de la Florida.



“Creo que nos dimos cuenta de que podemos competir en este nivel, que los podemos vencer”, agregó en rueda de prensa el goleador del tercer partido de la serie decisiva.



Butler resiste la idea de convertirse nuevamente en el máximo anotador de su equipo y lo ‘canjea’ por una nueva victoria de los Heat. “No me importan los puntos. Me importa ganar. Espero anotar cero puntos y que el equipo gane. Seré feliz”, graficó.



Miami aún no sabe si podrá alistar al pivote titular Bam Adebayo, ausente en los últimos dos juegos por una distensión en el cuello. En caso de ausencia seguirá actuando el canadiense Kelly Olynik, quien el último fin de semana aportó 17 tantos y 7 rebotes.



Por su parte, LeBron James, el astro de los Lakers remarcó no sentirse “preocupado” por el rendimiento exhibido por su equipo en la derrota del domingo.



“No estamos preocupados. Sabemos que podemos jugar mucho mejor para tomar este martes (mañana) una ventaja muy importante” ,dijo el ex alero de Cleveland Cavaliers y Miami Heat, casualmente, con el que alcanzó los títulos en las temporadas 2012 y 2013.



“Ellos (por los jugadores de Miami) no se rendirán. No podemos perder la bola contra este equipo. Son muy activos en defensa”, explayó.

Y luego, el denominado ‘Rey’ de la actividad ensayó una autocrítica, argumentando que “siendo el base titular del equipo no puedo tener ocho pérdidas totales de balón”, remarcó James, que terminó el juego 3, con un balance de 25 puntos, 10 rebotes y 8 pases gol.



“La clave está en no darles posesiones, porque ellos son muy buenos en la faz ofensiva, así que hay que evitar las pérdidas”, graficó.