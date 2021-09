Newell’s le ganó a Lanús y lo alejó de la punta

Newell’s sorprendió a Lanús en La Fortaleza y se impuso por 2-1 en un duelo correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2021. Con dos goles de Nicolás Castro, La Lepra se quedó con los tres puntos ante el Granate, que no pudo alcanzar a Talleres en la cima de la tabla de posiciones. Descontó José Manuel López.

El conjunto de Fernando Gamboa arrancó mejor en el partido y antes del cuarto de hora de juego se puso en ventaja. Luego de un gran desborde de Maximiliano Comba, el volante tocó atrás para la aparición de Castro, que sacó un impresionante remate al ángulo izquierdo de Lucas Acosta, que nada pudo hacer. Sobre la media hora de juego, Ignacio Scocco le metió un excelente pase en profundidad nuevamente a Castro, que se perfiló para la diestra y definió de gran manera con el pie abierto para estirar la diferencia.

A partir de allí, los de Luis Zubeldía se fueron acomodando y llegaron al descuento antes del cierre de la primera mitad. Tras un grosero error de Facundo Mansilla, José López, con una gran resolución dentro del área, esquivó a Alan Aguerre y definió para descontar 1-2. El arquero visitante emergió como figura con algunas grandes atajadas y José Sand falló dos situaciones claras que pudieron haber determinado el empate, pero no hubo tiempo para más.

Fue final 2-1 en favor de Newell’s, que llegó a 15 puntos y escapó de los puestos de abajo de la Liga Profesional. Por su parte, Lanús quedó con 23 unidades y no pudo alcanzar a Talleres de Córdoba (26) en lo más alto. Quedó cuarto por debajo también de River (24) y Estudiantes de La Plata (23).