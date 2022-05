Niño entrerriano tiene parálisis, está sin cobertura social y necesita ayuda

Tobías, es el hijo menor de una familia de Gualeguaychú que transita importante falta de recursos. Piden ayuda para costear gastos de costosos alimentos y medicamentos vitales para la calidad de vida del niño.

Se trata de un niño de 9 años de edad de Gualeguaychú, que tiene una parálisis cerebral hepática, y necesita de la ayuda de todos para lograr darle mejor calidad de vida. Con padres desocupados y sin cobertura social, es que se abrió una cuenta bancaria para acompañar a Martín Daniel y María Ester, los padres de Tobías Deni.

Actualmente, Tobías debió ser internado en el hospital Centenario de Gualeguaychú con neumonía, si bien está atendido, próximamente tras su recuperación volverán las necesidades urgentes. Una leche especial que sale 7000 pesos la lata, además de numerosos remedios que son parte de su tratamiento diario.

“Mí hijo, Tobías, padece cuadriplejia y parálisis cerebral, tiene 9 años y desde el lunes, está internado en el hospital Centenario por neumonía. Esa noche, se agarró Covid”, dijo su padre Daniel Denis al dialogar con Daniel Van Der Beken en Fm Concepto y agregó que “necesitamos de la ayuda de todos”.

“Tobías debe consumir un determinado tipo de leche, cuyo tarro de 400 gramos está entre los 6500 y 7000 pesos. Consume 17 tarros en el mes, al margen del Insure y otros tantos medicamentos que representan unos 100 mil pesos mensuales”, manifestó el papá del niño.

“Yo estoy desempleado. Desde el 2019 trabajaba en una metalúrgica y tuve un accidente de trabajo. Hago chancas de herrería, de a ratos fabrico para vender, maceteros, palas, parrillas en mi casa”, dijo Daniel.

“La habitación de Tobías en casa, tiene el piso de cemento, el techo de chapas de cinc y no tiene estufa”, señaló el padre.

“En Desarrollo Social de la municipalidad (de Gualeguaychú), me tienen de un lado para otro, me mandan de aquí para allá, pero hasta el momento, no hemos conseguido nada”, resaltó el hombre al exponer las necesidades del niño.

“Nuestra casa está en Juan B. Justo 1780, entre Roffo y Curie, por si alguien quiere acercarse para colaborar, como lo están haciendo varios vecinos”, relató Daniel y destacó: “antes tenía obra social, pero al quedar sin trabajo, se me cayó”.

Para colaborar: Daniel Denis: 3446 371512