No dejarán ingresar a Concepción del Uruguay a personas provenientes de Colón, San José o Liebig

En Concepción del Uruguay, ya se dieron directivas para una mayor rigurosidad en los controles de aquellas personas que provienen de ciudades donde la circulación del virus fue confirmada. Se trata de tres localidades del departamento Colón en la provincia de Entre Ríos, que están consideradas como zonas de transmisión local de la Argentina: Colón; San José y Pueblo Liebig fueron declaradas “zonas de transmisión de virus por conglomerado” por el Ministerio de Salud.

La provincia de Entre Ríos comunicó a la población en general, que a partir del día de la fecha, por indicación de las autoridades sanitarias de la Provincia de Entre Ríos, cualquier individuo que regrese de las ciudades antes mencionadas: Colón; San José y Pueblo Liebig , DEBERA CUMPLIR CON LA CUARENTENA PREVENTIVA Y OBLIGATORIA por el lapso de 14 días, bajo la supervisión del Sistema Sanitario Local.

En tanto que en Concepción del Uruguay, directamente NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO de ninguna persona proveniente de Colón, San José o Pueblo Liebig, salvo situación de emergencia dispuesta por autoridades o personas exceptuadas por el Decreto Nacional. De esta manera quedará cerrado el tránsito comercial, laboral, familiar y social con el vecino departamento, en este tiempo donde esas ciudades volvieron a la FASE 1, de cuarentena obligatoria.

Transmisión local

Respecto a la clasificación actual de las ciudades de Colón, San José y Pueblo Liebig, la Ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez explicó que son “zonas de transmisión local en conglomerado, una definición realizada por el COES (Comité de Emergencia Sanitaria), en conjunto con la Dirección Nacional de Epidemiología de la Nación”.

“Se trata de personas que se contagian por contacto indirecto. Casos que fueron infectados a partir de un caso índice o secundario aunque a partir de una evidencia indirecta. Esto fue lo que sucedió en la ciudad de Colón”, afirmó la ministra.

Bordet: cargó contra la irresponsabilidad

En conferencia de prensa hoy al mediodía, el gobernador Gustavo Bordet refirió a la situación epidemiológica de la provincia, las habilitaciones y de lo ocurrido esta semana en la ciudad de Colón, la cual junto a San José y Pueblo Liebig, vuelven a Fase 1 de cuarentena.

“Es frustrante dar marcha atrás con las habilitaciones y las fases”, aseguró el gobernador, al tiempo que hizo un pedido a todos los ciudadanos: “Evitar tomar contacto con personas que vienen de lugares con circulación del virus”, poniendo como ejemplo de estos lugares al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Al respecto, hizo un pedido a todos los ciudadanos: “Evitar tomar contacto con personas que vienen de lugares con circulación del virus”. En ese sentido, explicó que “puede ingresar alguien asintomático y cuando llega a la ciudad de origen produce los contagios. Podemos tener estos casos y esto es por personas que violaron la cuarentena y no cumplieron las normas que están impuestas”.

Bordet remarcó que las normativas “no son un capricho. Por irresponsabilidad de unos pocos, se ve perjudicada la mayoría y peligrando su trabajo, teniendo que volver a cerrar sus negocios”.

Reuniones familiares

Bordet remarcó que “las reuniones familiares implica solo vínculos de familia, no son reuniones sociales, que son de otra índole, donde no se puede asegurar que todos los que participen no hayan tenido contacto con personas infectadas en otras provincias”.

“Cuidemos lo que tenemos”, pidió el gobernador, al tiempo que recordó que “Colón se encuentra con circulación por conglomeración. Hoy tenemos 120 personas aisladas y vamos a seguir cuidando a la población para evitar que se llegue a la circulación activa. Pero para evitar que se llegue a esto necesitamos el esfuerzo de todos”.