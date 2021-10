No descartan que se haya caído el Carnaval de Concordia

Los organizadores del Carnaval de Concordia evalúan una mejor idea para realizar la edición 2022. Aspiran a un entendimiento con las comparsas.

El carnaval de Concordia sumó un nuevo capítulo esta semana tras la negativa de las cuatro comparsas a afrontar la competición 2021 debido a las condiciones planteadas desde el ente que regula este evento popular, que este año se vio suspendido por la pandemia. Pese a la negativa por parte de los presidentes de comparsas, desde el ente no descartan que el evento se pueda llevar a cabo, si se llega a un arreglo lógico dentro de un contexto diferente a la prepandemia.

Desde Bella Samba, Emperatriz, Imperio y Ráfaga aducen que la falta de tiempo para diseñar toda la realización del evento hace complicar los tiempos. Al mismo tiempo señalaron el cortocircuito que tuvieron con el Ente de Carnaval. “Nosotros desde el año pasado estamos presentando nota porque necesitábamos de forma urgente saber, ya que este es un evento que se arma con tiempo y no podemos hoy en el mes de octubre escuchar al presidente del Ente de Carnaval diciendo que están negociando. En octubre no se puede negociar nada, cuando las comparsas empiezan a trabajar en abril o mayo para brindar un buen espectáculo”, expresó Cristian Timón, presidente de Imperio. “El Ente nos ofrece un porcentaje con respecto al último carnaval, pero no son hoy esos los costos reales que necesitamos nosotros para tener un evento de la magnitud que es el Carnaval de Concordia. El Ente no ha podido cumplir con la expectativa de ellos mismos en el ofrecimiento y la verdad es que no ha sabido escuchar nuestras consultas que hemos venido realizando ya hace tiempo”.

Por su parte, el presidente del Ente de Carnaval, Miguel Guitar manifestó que la coyuntura actual obligó a hacer diferentes replanteos sobre un carnaval diezmado. “Desde el mes de agosto comenzamos a hablar de la edición 2022, cuando el escenario sanitario era bastante adverso respecto ahora. Nosotros nos mantenemos con la expectativa de poder realizar la fiesta con las cuatro comparsas, hay que tener mesura porque para nosotros los procesos están circulando, nada es definitivo. Necesitamos llegar a un punto en común para que la fiesta se recupere. No queremos que sea a un costo que hipoteque la salud de las comparsas o del Ente”, precisó en LT 15 Radio del Litoral.

Para el funcionario es vital el entendimiento que puedan llegar a tener entre todas las partes, con el objetivo de planificar una mejor versión en el 2023. “Sabemos que los tiempos se han acortado, también es cierto que hemos pasado por otras ediciones en que los tiempos se han acortado por otras razones. Hace cinco años tuvimos una inundación importante en Concordia, las comparsas trabajaron a contrarreloj y lograron armar una muy buena puesta en escena. Somos conscientes de que tienen un nivel de profesionalismo fuerte, que sabemos que pueden sacar un producto artístico de calidad”, indicó.

“En términos reglamentarios nosotros tuvimos desde el lunes 4 de octubre la obligación desde el punto de vista administrativo de abrir la convocatoria a las comparsas y será hasta el 15 de octubre. En el medio procuraremos conversar con las comparsas para montar el espectáculo que la ciudad lo necesita. De todos modos, no debemos entrar en una carrera presupuestaria que luego nos complique en afrontar los compromisos. Hay que hacer un esfuerzo desde ese lugar”, agregó.

Entre los considerando, Guitar trazó un paralelismo con otros carnavales del país y cómo se han aggiornado a los tiempos que corren. “Las comparsas defienden sus posturas y me parece más que entendible. Nosotros miramos lo que ocurre en el Carnaval de Corrientes, que por ejemplo va a salir con una propuesta idéntica a 2020, con los mismos trajes, la misma presentación porque lo que quieren es recuperar la fiesta y dar un envión para 2023. Gualeguaychú, que históricamente sale con tres comparsas y dos que esperan, este año saldrán las cinco, pero entienden que hay que ponerse hombro con hombro y levantar la fiesta”, manifestó.

Guitar contó que desde la presidencia de las comparsas la postura pasa por una mejor remuneración económica desde la premiación. “Pretenden un esquema de remuneración que les permita renovar la propuesta artística. Entiendo que quieran lucirse en la manga, pero nuestra opinión es que no es el momento, tampoco tenemos la certeza de que contaremos con fondos para cubrir esa demanda porque ni siquiera sabemos si podremos tener el aforo del 100% de espectadores en el predio para esa fecha”, enfatizó.

“El viernes 24 de septiembre hicimos la propuesta económica en cuanto al piso de premios. Esperemos llegar a un buen final”, finalizó.