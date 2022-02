Nocturno de Voleibol: Intensa actividad el fin de semana en Rivadavia

Con buen ritmo prosigue la actividad de la 12º Edición del Nocturno de voleibol en Rivadavia. Este domingo la extensa jornada fué de cuatro encuentros en donde se destacó la muy buena fecha que tuvieron Progreso Unidos de San Salvador en varones y el S y D San José en mujeres.



Se llevó a cabo este domingo una nueva jornada del Torneo Nocturno de Voleibol que organiza el Club Rivadavia, en su estadio deportivo Prof. Miguel A Gregori. En esta oportunidad, una extensa programación que tenía como principal participante a Progreso Unidos de San Salvador en la rama Masculina. El conjunto proveniente de la capital del arroz, iba a desarrollar sus tres partidos de zona en el mismo día comenzando a primer turno cuando le tocaba enfrentar a Zaninetti de nuestra ciudad. Fue victoria para Progreso Unidos por 2 sets a cero parciales de 25 a 23 el primero y 25 a 16 el segundo.

A su término mientras los de San Salvador se tomaban unos minutos de descanso, Rivadavia (su rival en el 2º partido) hacía la entrada en calor de preparación para el enfrentamiento entre ambos. Allí prevaleció nuevamente la superioridad de Progreso Unidos quien con un muy buen juego se imponía en sets corridos para lograr su segunda victoria en el día. Los parciales en favor de Progreso fueron de 25 a 18 y 25 a 12 para sumar otros tres puntos en la tabla de posiciones.

En el tercer partido de esta fecha era el turno de las mujeres, por la Zona “B” el Club S y D San José se enfrentaba a Zaninetti de Concepción del Uruguay. Buena victoria consiguieron las de San José, quienes por un global de 2 a 0 vencieron a las amarillas de la Placita San Martín, con parciales de 27 a 25 muy parejo el primer set y 25 a 16 el segundo para que las chicas del Departamento Colón sumen de a tres en la tabla.

En el cierre de la jornada en varones, Alma Voley hacía su segunda presentación en el Torneo. En frente estaba Progreso Unidos en un partido crucial para ambos de cara a la clasificación por la Zona “B”. Muy interesante fue lo que mostraron ambos equipos en la cancha pero quien se quedó con la victoria fue el elenco de San Salvador, quien se impuso a los Uruguayense por dos sets a cero. Los parciales en favor de Progreso fueron de 25 a 17 el primero y 25 a 22 el segundo resultado que lo deja con puntaje ideal y clasificado ya a instancias de semifinal.

Resultados del dia domingo

Masculino: PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- (2) – (0) CLUB ZANINETTI, (25/23 – 25/16), RIVADAVIA (0) – (2) PROGRESO UNIDOS -S. Salvador-, (18/25 – 12/25). PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- (2) – (0) ALMA VOLEY, (25/17 – 25/22)

Femenino: ZANINETTI (0) – (2) CLUB S y D SAN JOSÉ, (25/27 – 16/25).

Estadio: Miguel A Gregori, Árbitro: Matias Rebossio -Gchú-.

Posiciones: Zona “B” -Femenina: INDEPENDIENTE -Gchú- 6 PTS (3 P.J), LA ARMONÍA -Colón, 3 PTS (1 P.J), CLUB SyD SAN JOSÉ 3 PTS (2 P.J) y ZANINETTI 0 PTS (2 P.J).

Zona “B” -Masculina

PROGRESO UNIDOS -S.Salvador- 9 PTS (3 P.J), ALMA VOLEY -C. del U- 3 PTS (2 P.J), ZANINETTI 0 PTS (1 P.J), RIVADAVIA 0 PTS (2 P.J), ()Clasificado a semis.

Programa Miércoles: 21.30 hs – LA ARMONÍA -Colón- vs ZANINETTI (FEM – ZONA «B»), 22.40 hs -COLÓN VOLEY vs C.E.F Nº 3 -C del U- (MASC – ZONA «A»). Estadio: Miguel A Gregori, Árbitro: Matias Rebossio (Gchú).