Nocturno de Vóley: Colón Vóley y La Armonía campeones de la edición 2022

Con un gran marco de público se cerró la 12° edición del Nocturno de Vóley de Rivadavia, tras disputarse las finales del campeonato. La Armonía de Colón retuvo el título en mujeres mientras que Colón Voley hizo lo propio en varones, para proclamarse campeones de la Copa «Daniel Fochesatto».



Finalizó este sábado la Edición 2022 del Torneo Nocturno de Vóley que por doceava vez organiza el Club Rivadavia, en su Gimnasio Prof. Miguel A Gregori. La jornada final presentó un excelente marco de público para presenciar los dos encuentros que marcaron el cierre del certamen, a cargo de la final femenina en primer turno y de la masculina en segundo orden.

En el arranque de la jornada se presentaron Rivadavia y La Armonía de Colón para definir la final en la rama femenina. El equipo defensor del título, se iba a quedar con el primer parcial por un ajustado 25 a 21. En el segundo el local pudo cerrar el chico en 25 a 19 e igualar el global en uno por lado. Al tercer parcial también se lo quedó Rivadavia, 25 a 19 y pasar 2 sets a 1. En el cuarto set el conjunto Colonense pudo imponerse con un parcial de 25 a 20 y llevar la definición al tie-break. La Armonía con sobriedad manejó una diferencia de 5 puntos en el tanteador la cual supo sostener hasta el final del encuentro para definirlo por 15 a 10, resultado que le permite quedarse por 3 sets a 2 en el tablero global y proclamarse así como Campeón de la Edición 2022 en la rama femenina.

A continuación, se jugó la final de la rama masculina, Colón Voley enfrentando a Progreso Unidos de San Salvador, con un estadio que mostraba una gran cantidad de público apostada en los costados de la cancha. En el comienzo San Salvador sorprendieron a los Colonenses con su juego, pero al llegar al punto 20 eran los últimos campeones los que con oficio se adueñaron del primer parcial por 25 a 22. En el segundo set Colón el campeón defensor seguía firme en su juego y con solvencia se quedaba también con el segundo por 25 a 18. En el tercero el juego se volvió muy parejo, pero en el final Colón Voley imponía su experiencia y oficio para no dejar dudas y llevarse también ese set por 25 a 19. Esto le permitió a Colón Voley definir por 3 sets a 0 el tanteador global, resultado que lo corona como Campeón de la Copa «Daniel Fochesatto» edición 2022 ante el reconocimiento del público que los ovacionó desde todo el Estadio.

Resultados

FINAL FEMENINA: RIVADAVIA (2) – (3) LA ARMONÍA -Colón- (21/25 – 25/19 – 25/19 – 20/25 – 10/15).

Rivadavia: García, Di Giacomo, Mastroianni, Capelletti, Garelli, Venencio, Del Castillo (L), Argachá, Peralta, Agguiar y Rupani. Dt: D. Montañana

La Armonía: Medina, Martinez, Mendiverry, Blanc, Lescano, Paniagua (L), Castro y Gomez. Dt: R. Arlettaz

FINAL MASCULINA: COLÓN VÓLEY (3) – (0) PROGRESO UNIDOS -San Salvador- (25/22 – 25/18 – 25/19).

Colón: Coquoz, F Joannas, Franco, Brutomeza, Gatti, J Joannas, Olivera y García.

Progreso: Ortiz, Lautaro Kuttel, Lambert, Duarte Barboza, Vilches, Duarte, Gimenez (L), Ferreyra y Laureano Kuttel. Dt: F. Gonzalez

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitros: M. Rebossio (Liga Gualeguaychú) – X. Garmendia (Liga Uruguayense)

Tras el festejo de los campeones se procedió a la entrega de menciones a los jugadores destacados en sus puestos, y a la premiación de los equipos. Esta ceremonia contó con la presencia y participación del acto de Julieta, hija de Daniel Fochesatto jugador y referente del Voleibol local del cual esta edición del Torneo lleva su nombre.

RAMA FEMENINA: Mejor Saque: Magalí Di Giacomo (Rivadavia), Mejor Receptora: Martina Blanc (Armonía), Mejor Armadora: Analía Medina (Armonía), Mejor Atacante: Candelaria Martinez (Armonía), Mejor Bloqueo: Ana Lescano (Armonía), Jugadora más valiosa de la Final: Candelaria Martinez (Armonía) con 21 puntos.

RAMA MASCULINA: Mejor Saque: Joaquin Coquoz (Colón Voley), Mejor Receptor: Alexis Gimenez (Progreso Unidos), Mejor Armador: Joaquin Coquoz (Colón Voley), Mejor Atacante: Lautaro Kuttel (Progreso Unidos), Mejor Bloqueo: Joaquin Joannas (Colón Voley), Jugador más valioso de la Final: Lautaro Kuttel (Progreso Unidos) con 23 puntos.

Las posiciones finales de este Nocturno de Voley fueron las siguientes:

RAMA FEMENINA: Campeón: LA ARMONÍA -Colón- Sub Campeón: RIVADAVIA, 3° Puesto: SANTA ROSA -San José-, 4° Puesto: CLUB INDEPENDIENTE -Gualeguaychú-.

RAMA MASCULINA: Campeón: COLÓN VOLEY, Sub Campeón: PROGRESO UNIDOS -San Salvador-, 3° Puesto: CLUB ZANINETTI. 4° Puesto: C.E.F N° 3

De esta manera culminó otra edición del Torneo Nocturno de Voleibol en Rivadavia, el número 12 que organiza la entidad Tricolor que sigue apostando al crecimiento de esta disciplina tanto en el plano local como regional. El agradecimiento de la organización a los auspiciantes y a quienes de una u otra manera colaboraron para que el mismo se pueda llevar a cabo.