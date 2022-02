Nocturno de Voley: Semana de definiciones en Rivadavia

Este martes y miércoles serán las últimas dos jornadas en donde se cerrará la etapa clasificatoria por el Nocturno de Voleibol. El viernes ya está previsto el primer cruce de semifinal, mientras que el desenlace del certamen será la próxima semana tras el feriado de carnaval.



Esta semana será crucial para aquellos equipos con chances de clasificar dentro de los dos mejores de cada zona, por eso los encuentros del martes y miércoles decidirá la suerte de algunos de cara a las semifinales de esta 12ª Edición. El Estadio Miguel Angel Gregori se prepara para la parte más emotiva del campeonato, el programa para el martes y miércoles será el siguiente:



Martes 22/02: 21.30 hs-LA ARMONÍA -Colón- vs C.S. y D. SAN JOSÉ (FEM-ZONA «B»), 22.40 hs-ALMA VOLEY vs ZANINETTI (MASC-ZONA «B»).

Miercoles 23/02: 21.30 hs- GIMNASIA Y ESGRIMA vs LANÚS (FEM-ZONA «A»), 22.40 hs- RIVADAVIA vs ZANINETTI (MASC-ZONA «B»).

Estadio: Miguel A Gregori. Árbitro: M. Rebossio -Gchú-

Una vez culminada esta última jornada del miércoles, se procederá a armar los cruces de semifinal para comenzar a disputar a partir del próximo viernes 25. Tras el feriado de carnaval se programará la próxima fecha de semifinales para dar lugar al día sábado 5, fecha prevista para la culminación del Torneo.