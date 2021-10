“Nuestro compromiso es y seguirá siendo estar al lado de cada entrerriano”, afirmó Bordet

Junto a intendentes del vecinalismo, del justicialismo y de Cambiemos, el gobernador Gustavo Bordet visitó el departamento Colón para inaugurar obras viales y educativas, anunciar la licitación de la ruta 23, y entregar equipamiento de salud y aportes a instituciones.

“Trabajamos con todos los intendentes por igual sin pensar en un rédito electoral y damos muestra de ello”, afirmó.

“Trabajamos con todos por igual, porque las obras son en beneficio de la gente y no pensando en un rédito electoral”, dijo el gobernador Gustavo Bordet durante una recorrida por Colón, San José y Villa Elisa, gobernadas por intendentes de diferentes partidos.

Bordet dialogó con los vecinos y puso de relieve las expectativas de recuperación del sector turístico en estos fines de semana largos y la temporada de verano; hizo saber que es inminente la habilitación de los tres pasos fronterizos que unen la provincia con Uruguay tras las gestiones que se están llevando adelante con autoridades de ambos países, y destacó el acompañamiento del gobierno nacional para asignar recursos a la provincia de Entre Ríos que permiten ejecutar obras que generan empleo.

El mandatario, junto a su esposa Mariel Avila, y acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, ministros, funcionarios y legisladores estuvo este jueves en Colón donde inauguró cuadras de pavimento en el Parque Quiroz, entregó una ambulancia de última generación para el hospital modular. En San José inauguró una unidad educativa de nivel inicial; y entregó aportes y firmó convenios en las otras localidades.

Mientras que en Villa Elisa anunció el llamado a licitación de la emblemática pavimentación de la ruta provincial Nº23, entre las localidades de Villa Elisa, 1ro de Mayo hasta Pronunciamiento.

“Trabajamos con todos los intendentes, en Colón, con José Luis Wasler, que es intendente vecinalista; en El Brillante, San José, con Gustavo Bastian, que es del justicialismo; y con Susana Lambert, en Villa Elisa, que es de Cambiemos. Trabajamos con todos por igual porque las obras son en beneficio de la gente y no pensando en un rédito electoral”, enfatizó el mandatario al dejar inaugurada la obra de la primera etapa del Bv Ferrari, en Colón, que demandó una inversión de 44 millones de pesos y que se comprometió a continuar hasta su unión con la ruta internacional.

Por otro lado, tras la firma de convenios con el Enohsa y la entrega de aportes, Bordet valoró “el acompañamiento del gobierno nacional, la decisión del presidente Alberto Fernández, para asignar estos recursos a la provincia de Entre Ríos, tanto en materia de saneamiento a través de Enohsa; a través del ministerio de Obras Públicas; a través de Vialidad Nacional, que nos permite ejecutar muchas rutas, y que o podríamos hacerlas de otra manera”.

“Esto es porque hay un Presidente que tiene una mirada federal de asignar recursos, de la importancia que tiene para la calidad de vida, pero también para la fuente de trabajo que se genera”, agregó.

Habilitación de pasos fronterizos

En ese orden, señaló que “venimos trabajando hace dos semanas para poder tener habilitados los tres pasos de frontera”, Colón-Paysandú; Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos. “Si todo sale como esperamos vamos a tener la habilitación de las autoridades sanitarias argentinas, de la Jefatura de Gabinete de Nación, ya dispuesto este viernes del lado argentino para que se pueda circular entre las dos ciudades”. Cabe señalar que se están ultimando los detalles del protocolo que regirá en la provincia de Entre Ríos para compatibilizar con Nación.

Resaltó luego que la campaña de vacunación en la provincia, “ha sido muy exitosa; hoy hay casi 1.600.000 aplicaciones de vacunas, donde casi 900.000 entrerrianos tienen una dosis; 650.000 dos dosis; y estamos comenzando el martes la vacunación de menores entre 3 y 12 años. Todo esto en forma paralela con los métodos de autoprotección y cuidado hace que podamos ir retomando la normalidad que tanto extrañamos todos y que queremos recuperar cuanto antes”.

Turismo

“Nos queda por delante un fin de semana largo de cuatro días, que en una ciudad turística como Colón tiene una importancia determinante; sobre todo para un sector que quizás fue de los más afectados por la pandemia, donde no se pudo trabajar y muchos empleados, pese a que el gobierno nacional implementó el ATP, tuvieron varias situaciones complejas”, apuntó.

Y destacó: “Las plazas hoteleras en Entre Ríos están prácticamente al 100 por ciento y es una gran oportunidad para poder dar inicio a una temporada, que ojalá podamos prolongar de esta manera en el tiempo”.

Mencionó que en la víspera estuvo reunido con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien “va a estar en Entre Ríos para hacer un relanzamiento del programa Pre Viaje, donde con lo que aporta Nación, lo que aportará la provincia y hablaremos con las Cámaras de Turismo para poder ir generando mayores facilidades, además de las campañas de promoción que estamos haciendo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba y el aporte de nuevas partidas del CFI para dar inicio a la campaña de verano, con todo eso, prepararnos para tener una gran temporada turística”.

De este modo, añadió, “podremos devolverle a mucha gente la esperanza de reabrir sus hoteles, como está ocurriendo en toda la provincia, y sostener una fuente de trabajo e ingresos que es tan importante para nuestra actividad económica”.

Obras inauguradas

En Colón, Bordet inauguró la primera etapa del Bv Ferrari. Dijo que “esta obra estaba priorizada por la importancia que tiene en este lugar emblemático de la ciudad como es el Parque Quirós” y expresó el compromiso de, “terminada esta etapa, convenir la firma para una segunda etapa que permita progresivamente poder llegar hasta la ruta internacional, para poder tener otro acceso a la ciudad de Colón”.

“Ese es el desafío”, subrayó y agregó que “a veces son empresas que parecen difíciles, pero cuando se pone el trabajo mancomunado, el esfuerzo, cuando se dispone de buena voluntad, las acciones más temprano que tarde llegan”.

Por otro lado, dijo que “el tener la ambulancia que forma parte del proceso de construcción del hospital modular es importante, porque refleja todo lo que se ha trabajado para fortalecer el sistema de salud durante la pandemia”.

En ese marco, señaló que “uno puede ver muchas obra de infraestructura y ambulancias” que se sumaron para fortalecer el sistema de salud en la provincia, y detalló que “en lo que llevamos de gestión, con las últimas 48 ambulancias que hemos comprado y están llegando, vamos a superar las 100 ambulancias entregadas en menos de dos años de gestión”.

“Pero creo que lo más importante de todo no es el hecho de lo que se ha invertido en infraestructura, en equipamiento, en talento humano, sino que lo más importante es que a ningún entrerriano le faltó una cama o un respirador, o no pudo ser atendido por el sistema de salud; ese era el objetivo principal de todos”, subrayó.

Recordó que “la pandemia no terminó y a esto tenemos que internalizarlo porque costó mucho llegar a esta etapa de poder disminuir la cantidad de casos, de internaciones; hubo días que en la provincia no tuvimos ningún paciente en terapia intensiva. Y esto permite generar habilitaciones nuevas, como los pasos de fronteras”.

“Estamos trabajando fuertemente, con muchas obras en numerosas localidades. Trabajamos con mucho ahínco, poniendo todo el empeño para poder ir generando nuevas acciones, y todo esto nos empuja a seguir trabajando más, a poner más esfuerzo. Ahí vamos a estar, trabajando fuertemente de cara al futuro; y saliendo y empezando a recuperar nuestras tareas habituales y normales, con lo que se abre un futuro de mucha esperanza, mucha expectativa y tenemos que construirlo entre todos”.

En San José

En su visita a San José, Bordet inauguró una unidad Educativa de Nivel Inicial con una inversión de 25.216.197 pesos y entregó aportes, lo cual suma en total 260 millones de pesos invertidos en la localidad.

“Estamos inaugurando esta unidad educativa de nivel inicial. Se habían prometido 17 en la gestión nacional anterior y no se cumplieron. Honramos ese compromiso con fondos provinciales para poder terminarlas y este es el jardín de infantes número 14 que estamos inaugurando, tiene seis aulas, talleres y sin duda los docentes y los chicos van a poder tener acceso a la calidad educativa de primer nivel que se requiere para la edad temprana”, dijo.

En Villa Elisa

En Villa Elisa, Bordet entregó el decreto que habilita el llamado a licitación de la pavimentación de la ruta 23 y expresó que “el 24 de noviembre se estarán abriendo los sobres para la licitación de la obra”.

“Estoy muy contento de poder estar en Villa Elisa, con esta obra tan importante y la entrega de aportes a instituciones y de poder volver con esta obra que habíamos comprometido y que sin duda antes de fin de año o comenzando el próximo podamos estar dando inicio”, enfatizó.

El gobernador firmó el decreto que adjudica la obra de la ampliación de la red cloacal de Villa Elisa, con un plazo de ejecución de 240 días corridos, y la adjudicación a la empresa Ernesto Ricardo Hornus, por 123 millones de pesos.

Lo que vuelve en obras

El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, celebró los acuerdos plasmados y señaló que hay obras “no solo en la ciudad de Colón, sino también en todo el departamento”. Detalló que San José, Liebig, La Clarita, Villa Elisa y Colonia Hoker también son parte de los proyectos que desarrolla desde el Ente que dirige. “Lo hacemos porque estamos convencidos de que es una oportunidad histórica. En Entre Ríos tenemos la ventaja de contar con un gobernador que trabaja para todos por igual y nos ha encomendado llegar a todos con obras de agua y saneamiento”, subrayó.

Afirmó que esto es parte de “una provincia que está en marcha” y recalcó que es muy difícil gestionar con un gobierno nacional adverso. “Es imposible hacer una buena gestión en un país que no se desarrolla, si no estuviera Alberto Fernández en la presidencia no habría ninguna obra para la ciudad o el departamento. Es importante decirlo porque hoy hay dos modelos de país en juego. Hoy tenemos un gobierno nacional que incluye a los municipios y devuelve mucho en obras. Algunos dicen que con las obras no se come, pero con los trabajadores que necesita la obra la plata queda acá y movilizan el comercio local”, manifestó Cresto.

Entregas y convenios para obras

En su recorrida por el departamento firmó acuerdos con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), los que permitirán concretar obras de agua y saneamiento para diferentes localidades.

Se rubricaron en ese marco convenios para construir la red colectora cloacal y un sistema de tratamiento en La Clarita (94 millones de pesos), que cubrirá con el servicio al 100 por ciento de la comunidad.

También se firmaron compromisos, uno para que Ubajay reciba materiales de construcción por 9 millones de pesos, en el Marco del programa de Mejoramiento de Infraestructura Federal. También se comprometió el financiamiento para pavimentar calle San Lorenza en la ciudad de San José, obra que demandará casi 43 millones de pesos.

Aportes

En Colón, el municipio recibió aportes con destino a la pavimentación Boulevard Ferrari – 1º etapa; otro el programa Incentivar Joven, de la Subsecretaría de la Juventud; microcréditos del programa Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Producción; aportes del Programa de Fortalecimiento de Políticas Locales de Género. Además, a la Liga Departamental de Fútbol de Colón y a la Asociación Departamental Colonense de Básquet.

En San José, aportes a la municipalidad para el diseño de indumentaria para los corsos populares; del Ministerio de Desarrollo Social, a la municipalidad para materiales deportivos del Programa Entre Ríos Deportes.

En Villa Elisa, entregó aportes a la Asociación Civil Manos Amigas, de atención integral de personas con discapacidad, un aporte no reintegrable para la construcción de sanitarios; al Club Atlético Villa Elisa y a una beneficiaria, para la compra de una silla de ruedas para básquet adaptado, ambos del Programa Entre Ríos Deportes. Recorrió la obra del hogar Asociación Manos Amigas y luego el polideportivo municipal, obras de cancha de sintético hockey; y luego cancha de básquet de Club Atlético Villa Elisa.

Presentes

Además de los ya mencionados, estuvieron presentes en los distintos actos los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; de Salud, Sonia Velázquez; de Producción, Juan José Bahillo; el senador Mauricio Santa Cruz; el diputado Mariano Rebord; el secretario de Deportes, José Gómez; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman; intendentes y presidentes de comunas de localidades vecinas y funcionarios provinciales y municipales.