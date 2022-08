“Nuestro gobierno jamás invisibilizó al campo”: Bordet diferenció el nuevo organigrama de “las políticas que se decidan”

Frente a las críticas de la Mesa de Enlace, el gobernador Gustavo Bordet respondió que “lo importante no es el organigrama, sino que haya política activas en favor del campo y eso lo vamos a sostener” pese a la desaparición del Ministerio de la Producción propiamente dicho, tras la salida de Juan José Bahillo.

“Hay un gran equipo para trabajar en favor no solo del campo, sino también de la industria, del comercio y de todas las economías regionales, como lo hemos hecho siempre”, declaró, al mismo tiempo que descartó “crear más estructuras”: “Lo que sí queremos es consolidar el equipo actual para resolver los problemas, como lo hemos venido haciendo”.

Ahora, “es necesario ordenar el organigrama” y “tenemos los funcionarios con toda la capacidad, que conocen del tema”. Bajo ese entendimiento, el mandatario provincial afirmó que “personalmente siempre he estado detrás de los problemas para encontrar las soluciones” y que “no hay que magnificar una situación”.

En esa línea resaltó que, a la hora de impulsar políticas que promuevan la producción, “tenemos una persona de nuestro equipo ocupando ni más ni menos que la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación”, en referencia al extitular de Producción, Desarrollo Económico y Turismo de Entre Ríos, ahora funcionario nacional.

“Siempre se reclama que no hay que ampliar el Estado y nosotros no tenemos intención de crear más estructuras”, dejó planteado Bordet, a la vez que puntualizó lo siguiente: “Jamás invisibilizamos al campo. Sería faltarle el respeto a un sector importante de la economía entrerriana. No lo hacemos con ningún sector”.

Por último, apuntó que “no tiene nada que ver un organigrama con las políticas que se decidan” y mencionó los encuentros que mantuvo con arroceros en General Campos, con citricultores y arandaneros, y también con sectores de la industrialización de arroz en Brasil. “Todas las veces que sea necesario vamos a estar personalmente”, concluyó el gobernador.