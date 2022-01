Nueva versión de Nahir: La abogada confirmó que denunció al padre por el crimen

“Cumplí con la orden que me dio mi clienta”, subrayó la abogada Raquel Hermida Leyenda. Confirmó que Nahir está muy mal anímicamente y pedirán medidas para protegerla a ella y también, a su madre.

“Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”, le habría dicho Nahir Galarza a su abogada, Raquel Hermida Leyenda, que este viernes, se presentó en la Unidad Fiscal de Atención Primaria de los tribunales de Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

Denuncia al padre

“Cumplí con la orden que me dio mi clienta y no hice público el tema, pero ahora, me reuniré con ella en la Unidad Penal para hablar”, dijo Raquel Hermida Leyenda, la abogada penalista, que ingresó en la causa después de que Nahir fuera condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017.

Al ser consultada por los dichos de Nahir Galarza, quien en las últimas horas, pidió denunciar a su padre por haber asesinado a su novio Fernando Pastorizzo, la abogada señaló que “puedo confirmar que eso dijo ella”, afirmó.

La letrada prefirió no dar detalles de la denuncia y sostuvo que su clienta se encontraba muy mal de ánimo. “Voy a hablar con Nahir y me voy a quedar hasta que ella, declare sobre el tema. Que declare lo que sabe, lo que vive y para que se tomen medidas”, resaltó Hermida Leyenda y agregó que “esta tarde, me voy a reunir con la abogada que va a patrocinarme”.

“Es un homicidio que, claramente, pudo haberse evitado y siento mucha pena por las dos víctimas de este hecho terrible: Fernando y Nahir”, subrayó la abogada.

La confirmación de las sospecha

Desde que entró en el caso, Hermida Leyenda se animaba a trazar una hipótesis. Surgía en un interrogante que planteaba: “¿Y si Nahir no disparó el arma?”. Con eso apuntaba (y apunta) a que no se investigó si Marcelo Galarza pudo haber sido el autor del crimen. Resulta contradictorio que la familia de la joven tenga una abogada que sospecha de Galarza, pero ella pidió no hablar con él. Y el padre de Nahir lo entendió.

“Lo que me dijo Nahir (con estas nuevas declaraciones) es confirmarme todos los errores procesales que se registraron en su causa”, mencionó la letrada y agregó: “yo no tendría que estar acá, ella no tendría que estar detenida y Fernando tampoco tendría que estar muerto”, remarcó.

Sin sospechas sobre el padre

Consultada acerca de las razones por las que no se investigó la versión que dio a conocer el manager de medios, Jorge Zonzini, sobre la supuesta responsabilidad del policía Marcelo Galarza en el crimen de Pastorizzo, la representante de Nahir, afirmó que “no lo puedo decir porque tengo que reunirme con mi clienta”, dijo.

La versión de la supuesta promesa de silencio entre los Galarza se planteó aparece planteada en el libro de Jorge Zonzini, exvocero de la familia de la joven condenada, “El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático”. De acuerdo a esta teoría, la joven habría accedido a inculparse para evitar que su padre fuera a prisión.

Medidas de protección

Por otra parte, la abogada afirmó que se tomarán medidas de seguridad para proteger a Nahir Galarza, a la ex oficial de policía Yamina Kroh (ex esposa de Galarza) y también, sobre su persona. “Vamos a ver las medidas de seguridad que debemos tomar para estar seguras, “Nahir, su madre y yo”, dijo Hermida Leyenda.

Sobre el estado de ánimo de su clienta tras ventilar la nueva versión sobre el crimen de Fernando Pastorizzo, la abogada dijo: “Nahir está muy mal y voy a estar con ella, para charlar como dos personas que se conocen y se quieren”, concluyó.