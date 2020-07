Nuevo frente frío

Un frente frío recorre la franja central de la Argentina. El sistema frontal se asocia a abundante cobertura nubosa en las provincias centrales, aunque la mayor parte de esta región no presenta precipitaciones. Hacia el norte de este sistema frontal, predomina el tiempo estable con vientos moderados a regulares del sector norte que presentan algunas ráfagas.

En la Patagonia, las nevadas no cesan sobre el sector cordillerano, especialmente sobre Neuquén y Río Negro en donde se está acumulando mucha nieve en un inicio de temporada invernal como hace tiempo no se registraba. Este primer sistema frontal mencionado presenta un avance marcado hacia el este. Esto traerá un descenso notorio de temperaturas para el sábado en las provincias centrales, pero no así en el norte argentino. En la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba se esperan heladas matinales, con una temperatura mínima estimada en 3 °C para la Ciudad de Buenos Aires.

La región presentará mayor presencia de sol y condiciones ventosas por momentos. En el noreste del país, por el contrario, se espera un aumento de nubosidad con precipitaciones sobre Corrientes y Misiones fundamentalmente. A lo largo del domingo se establecerá la circulación de aire frío en todo el territorio nacional, asentándose en la Patagonia, pero alcanzando progresivamente el centro y norte del país.

En la región central nuevamente se tornará ventoso pero en este caso del sudoeste con el paso del frente frío, sin precipitaciones previstas a excepción de la costa bonaerense en donde pueden darse algunos chaparrones. En el norte argentino comenzarán a bajar las temperaturas, aunque el gran bajón térmico se sentirá para comienzos de la próxima semana.