Octavio Boxler Germanier : Estudiar y jugar al básquet

El ala pívot del Tomas de Rocamora Octavio Boxler Germanier nos habla de su otro lado. El jugador surgido en el Club Almafuerte de Concepción del Uruguay juega en el Rojo desde los 11 años y está en segundo año de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Su presente en Rocamora, la experiencia en la Liga Argentina, su reflexión de llegar a ser jugador profesional y no quedarse solo con el básquet fueron los temas que aborda en esta charla.

Cada vez más los jugadores demuestran que el estudio y el deporte pueden ir de la mano. En una ciudad universitaria como lo es Concepción del Uruguay los basquetbolistas tienen su posibilidad con numerosas carreras. Octavio, “Otto”, como llaman sus amigos, nos cuenta que está cursando su segundo año de la carrera de medicina en la UNER y que está utilizando el tiempo de la cuarentena para estudiar.

“Con el tema estudio es algo que me comenzó costando pero trato de nivelar los horarios con tal de tener tiempo para el básquet que es lo que más me gusta y entretiene; la verdad que llegar a ser un jugador profesional es algo a lo que actualmente apunto y tengo como objetivo. Sé que no es fácil pero es para lo que uno tanto entrena, compite y se responsabiliza; es algo que sigue siendo una prueba para mí y me queda mucho por aprender. Estudiar y obtener un título junto al básquet sería lo ideal”, manifestó el jugador de Tomás de Rocamora.

Octavio Boxler Germanier jugó 21 partidos en la Liga Argentina 2021/22 y cuenta sobre su experiencia con el plantel profesional. “La experiencia en el plantel profesional fue muy linda, me ayudó mucho a entender lo que es el básquet a otro nivel y a obtener mayor experiencia y madurez. Fue mi primera temporada completa y en la cual pude obtener cierta cantidad de minutos y rodaje, que se agradecen y te dan un empujón a seguir para adelante; más que nada como juvenil poder aportar de mi parte y ayudar a los jugadores profesionales”.

Actualmente el Juvenil surgido en el Club Almafuerte de nuestra ciudad, quien está desde los 11 años en la cantera Roja, está disputando la Liga Provincial U19, donde el 16 de junio disputarán la semifinal provincial en el Paccagnella. Cuanta también sobre este torneo y su importancia. “Este es un torneo que da gusto competir, el nivel es muy bueno, nunca sabés cuándo te podes llevar una sorpresa por eso hay que estar preparado. Hay equipos muy fuertes, el equipo se siente muy bien, es como una segunda familia, hay una relación especial y muy linda entre los chicos y entrenadores; pasamos por diversas sensaciones y sentimientos positivos muy lindos en cada partid”, señala.

Y agrega: “Nos encontramos con muchas ansias y decididos de jugar esta semifinal en casa de la mejor manera y con esperanzas de obtener ese valioso pasaje a la final de Oro que es lo que tanto queremos y estamos buscando a lo largo del torneo. Felices por lo que venimos logrando pero a su vez conscientes que hay por mejorar muchas cosas. Estamos muy enfocados en estar fuertes en defensa y en cuanto al ataque cada día surgen nuevas alternativas y se ven cosas nuevas”.