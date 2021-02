Oficial: se inauguró el programa de locales de seguros inclusivos de RUS y Estacubierto

Este último miércoles 3 de febrero y de forma virtual se realizó el lanzamiento oficial del programa de locales de seguros inclusivos, una iniciativa impulsada por Río Uruguay Seguros (RUS) y Estacubierto.com que promueve la inclusión social y laboral a través de la industria del seguro. En este caso inicia con la apertura de locales comerciales en los barrios bonaerenses Carlos Mugica (ex Villa 31) de CABA y en La Juanita, de La Matanza, provincia de Buenos Aires, que serán atendidos por los propios habitantes quienes ya fueron capacitados para tal fin.

De la apertura de este encuentro participaron Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros; Belén Gómez, coordinadora de la Universidad Corporativa U-RUS y de Gestión Institucional del Consejo de Administración; Maximiliano Selva, socio de Varese Brokers SRL y de Estacubierto; Tomás Galmarini, subsecretario de Integración Social y Económica del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.; y Silvia Flores, presidenta de la Cooperativa “La Juanita”, quienes abordaron cómo se gestó este proyecto y cuáles serán los próximos pasos a seguir.

Adelantaron que el local del barrio Mugica abrirá sus puertas el 10 de febrero y el del barrio La Juanita el 17, comercializando inicialmente seguros de accidentes personales con asistencia odontológica y médica, seguros de vida también con este tipo de servicio, seguros de robo de bicicleta, seguros de salud y seguros de hogar.

En relación a este proyecto, Belén Gómez, coordinadora de la U-RUS, explicó que “no sólo se capacitan a las personas en los productos que se van a comercializar sino que también se refuerzan sus habilidades técnicas para que puedan entablar una conversación adecuada con los clientes, sepan cómo efectuar una venta, qué pasa después de concretarla, etc”.

Además, Gómez resaltó que este programa pretende extenderse en todo el país, democratizando el acceso a los seguros a todos los segmentos de la población, partiendo de que los mismos “son un instrumento necesario para proteger el patrimonio y la vida ante eventos inesperados”. Desde RUS ya se encuentran desarrollando soluciones digitales específicas para satisfacer esas necesidades y trabajando junto a Estacubierto y otras entidades para que estas acciones se repliquen a nivel nacional.

Por su parte, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de RUS, agradeció a los miembros de Estacubierto por participar de este proyecto como también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por comprender el valor de los seguros y comprometerse con la causa.

“Me hace sentir muy bien de que en plena pandemia seamos capaces de producir cambios fundamentales que son estructurales desde el punto de vista socioeconómico para resolver problemas que son históricos y que hoy nos permiten ir hacia la integración social. También nos hace tomar más conciencia sobre la brecha de la desigualdad que se agranda y es ahí donde el seguro nace para cubrir las necesidades y ayudar a los más humildes en el mundo”, dijo Godoy.

Asimismo agregó que el seguro es algo que le da a la población la tranquilidad de que puede comprar algo que quizás no se lo brinda un ahorro. “A veces ningún ahorro es suficiente para cubrir una enfermedad o problemas como los sepelios o un incendio en una vivienda que puede ser modesta o no pero que está en proporción a la capacidad económica que tiene cada habitante. De esto se trata la creación de modelos de negocios que tenemos que hacer las empresas de seguros para resolver los problemas que tiene el mundo o la sociedad argentina, en este caso, porque no sólo somos actores económicos sino también sociales”.

Por otro lado, Tomás Galmarini, subsecretario de Integración Social y Económica del Gobierno de la Ciudad de Bs. As, señaló que esta iniciativa no sería posible sin el trabajo de los referentes sociales del barrio y el compromiso de empresas como RUS y Estacubierto. Además contó que desde el Gobierno de Buenos Aires vienen trabajando en mejorar la infraestructura del barrio desde el año 2016 “para acercar a los vecinos los mismos servicios que hay en el resto de la ciudad y generar las condiciones necesarias para que tengan la posibilidad de desarrollar todo su potencial”.

Galmarini también remarcó que “éste no es sólo un trabajo de urbanización sino de integración social que nosotros solos no podemos terminar sin el apoyo de los sectores privados, de empresas como éstas que son una enorme semilla y el primer paso para que esto pueda salir adelante”.

Respecto al trabajo en equipo y puntualmente el realizado en los barrios, Maxi Selva, socio de Varese Brokers SRL y de Estacubierto, indicó: “Si algo nos mueve son las ganas de todos los chicos de poder crecer y avanzar en la vida. Para nosotros este es un gran proyecto que seguramente va a crecer y que se dio gracias a un trabajo entre lo público y lo privado que se movió de manera concreta y en un tiempo muy corto. Cuando empezamos a trabajar con RUS queríamos algo palpable, medible y que se pudiera llevar el seguro a lugares donde la industria argentina no estaba mirando y, en la medida de lo posible, poder generar un proceso de inclusión laboral, social y de educación financiera”.

Selva además expresó que “este proyecto demuestra que cuando hay voluntad todo se puede llevar a cabo. Lo que esperamos no es solamente poner locales físicos sino también establecer un puente con estas comunidades para ayudarlas a mejorar su calidad de vida”.

Para finalizar, Silvia Flores, presidenta de la Cooperativa “La Juanita”, afirmó que “esto es la demostración de que la integración social es posible, de que no somos los únicos que estamos pensando y construyendo ese país que soñamos que tiene que ver con encontrarnos los diferentes, con entender que de esta situación salimos entre todos y de que no importa dónde te haya tocado nacer o en qué contexto, todos podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”.