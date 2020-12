Oficializan suba salarial del personal doméstico: cuánto cobrarán y desde cuándo

El Gobierno fijó un aumento del 28% sobre las remuneraciones horarias y mensuales mínimas de las empleadas domésticas, tal como informó en la Resolución 3/2020, publicada en el Boletín Oficial. La suba salarial pautada se hará en tres etapas.

Según este documento de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, se incrementó “el porcentual por ‘zona desfavorable’ fijando su importe total en un 28% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas, a partir del 1 de enero de 2021“.

Cabe aclarar que la suba salarial se hará gradualmente: 10% a partir del 1° de diciembre; 8%, no acumulativo, a partir del 1° de febrero de 2021; y 10%, no acumulativo, a partir del 1° de abril de 2021, indicó LaNación.

Además, las autoridades puntualizaron que estas adecuaciones salariales deben aplicarse en todo el país. Y añadieron: “Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva resolución”.

Este incremento del 28% sobre la escala salarial fue dictaminado en concordancia entre las representaciones sectoriales de trabajadores, de empleadores y de los ministerios integrantes. “El plazo de vigencia del acuerdo alcanzado se extiende desde 1 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de mayo del 2021”, resaltaron.

Además de esta resolución, desde ayer, las empleadas domésticas quedaron autorizadas para usar el transporte público para ir a sus lugares de trabajo y luego volver del mismo a sus hogares.

Aumentos

En diciembre 2020, con y para las remuneraciones de diciembre, un 10% de aumento.

El aguinaldo de fin de este año, se calculará en base al sueldo de diciembre; o sea, con aumento.

En febrero 2021, con y para las remuneraciones de febrero, un 8 % de aumento.

Y en abril 2021, con y para las remuneraciones de abril, un 10 % de aumento.

Zona desfavorable: a partir de enero 2021, un 3% de incremento; pasando entonces del 25% al 28%, desde las remuneraciones de enero/21, para las/los trabajadoras/es que trabajan en la Zona Sur de nuestro País. Adjuntamos tablas provisorias de valores.

Categorías y sueldos básicos mínimos actuales

Supervisor/a: (Categoría 1) con retiro cobra $174,50 por hora y $21.818,50 por mes. Sin retiro cobra $191 y 24.303,50 por mes.

Personal para tareas específicas como cocineros/as: (Categoría 2) con retiro cobra $165 la por hora y $20.270,50 por mes. Sin retiro cobra $181,00 por mes y $22.564,50 por mes.

Caseros: (Categoría 3) perciben $155 por hora y una remuneración mensual de $19.777,00.

Cuidadores de personas: (Categoría 4) con retiro cobran $155 la hora y $19.777,00 por mes. Sin retiro cobran $174,50 por hora y $22.039,50 por mes.

Personal para tareas generales: (Categoría 5) con retiro cobran $144,5 la hora y $17.785,50. Sin retiro cobran $155,50 por hora y una remuneración mensual de $19.777,00