Oliva afirmó que no irá por la reelección en 2023

El intendente de Concepción del Uruguay, Dr. Martín Oliva, brindó detalles sobre la visita del Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la jornada de este último martes, y la reunión que mantuvo junto a los mandatarios municipales que integran la Liga de Intendentes Justicialistas de la provincia.

En primer lugar, Oliva indicó que “el encuentro es informativo, allí nos comunicamos sobre el funcionamiento y las actividades de los distintos ministerios. Los intendentes fueron pidiendo, sugiriendo, poniéndose a tono con todos los programas, accedemos a información sobre el esquema de vacunación, y cada uno puede aportar y sacar dudas sobre lo que tenga”.

Luego, en lo que refiere a Ley de Municipios, comentó que “trabajaremos durante este mes en la reforma de dicha Ley para que casualmente no se vaya a interponer con lo político que vendrá posteriormente”.

En relación a esto último, los colegas de LT11 consultaron al presidente municipal sobre una posible reelección suya en un futuro, y señaló que “me tomó por sorpresa que se esté hablando de esto, nunca me imaginé que se ponga en discusión”, y agregó que “si me habilitarían lo pensaría, pero para no ser reelecto”.

Sobre esto, destacó que “Siempre dije que me preparaba para la intendencia como un continúo proceso de 8 años, que cuatro llevó a cabo José Lauritto y cuatro que pretendo hacer yo”.

“Llegado el momento, en el 2023, tendré 54 años, a lo mejor va haber algunos jóvenes que tal vez quieran ocupar este lugar, además la mujer esta teniendo un rol preponderante en esto, así que no”, precisó Oliva.

“Más allá de todo esto, falta mucho tiempo para que suceda, hay que zanjar tantas cosas, tantas cosas por resolver antes de pensar en ese futuro”, concluyó.