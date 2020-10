Oliva confirmó que seguirán controlando los accesos a Concepción del Uruguay

En la mañana de este miércoles, el Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, confirmó que aún no se ha tomado la decisión de abrir los accesos a la ciudad. “Seguimos con la misma tesitura”, expresó. Esto parte de la decisión de Caseros y San Justo de eliminar los controles en sus respectivos accesos.

En una entrevista con LT11, el intendente de la ciudad, Martín Oliva, hizo referencia a la posibilidad de la apertura de los accesos a Concepción del Uruguay y remarcó que “aún no ha tomado la decisión de abrirlos sin control”.

Esto se debe a que, en días anteriores, Caseros y San Justo eliminaron los controles de acceso a las ciudades, como así también los arcos sanitarios de desinfección. Oliva indicó que “Muchos municipios han decidido no estar las 24 horas, nosotros no hemos tomado esa decisión”. Asimismo, agregó que “Han ocurrido cosas desgarradoras y si no hacemos lo correcto los casos de COVID-19 aumentarán”.

Además, Oliva puntualizó en que “los accesos seguirán bajo las mismas circunstancias. Solamente tenemos dos formas de entrar a Concepción del Uruguay, los mismos se controlan con turnos de seis horas, tres personas por cada turno y 18 de cada lado de los accesos, que da como resultado 36 personas”, finalizó.