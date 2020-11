Oliva dialogó con el Secretario de Turismo sobre las políticas a implementar en el verano

El presidente municipal Martín Oliva recibió en su despacho al secretario de Turismo del gobierno de Entre Ríos, Gastón Irazusta, quien llegó acompañado del director general del mismo organismo provincial, Sebastián Piloni.

Durante el transcurso de la reunión, las autoridades analizaron diferentes temas de interés común de cara a la temporada estival. Del encuentro participaron asimismo, el secretario de Turismo de la Municipalidad, Sergio Richard, la directora María Laura Saad y el coordinador del área, Walter Magri.

La implementación de la plataforma “Pre Viaje”, dispuesta por el gobierno nacional, con el propósito de dinamizar la actividad turística fue uno de los puntos analizados durante la audiencia, lo que significa un importante acompañamiento al sector turístico que se encuentra seriamente afectado por la pandemia mundial.

Esta plataforma ya es anunciada por varias páginas de turismo y consiste en adquirir hoteles, alquiler de vehículos, viajes aéreos en el país o paquetes turísticos, pagarlos hasta en 12 cuotas sin interés, con un período de gracia de 90 días y a su vez, el Estado nacional, devolverá el 50 % de lo que el visitante invierta en sus vacaciones.

Otra de las iniciativas abordadas en la oportunidad, también estuvo vinculada con la creación de una aplicación telefónica, por medio de la cual los turistas determinarán lugar de alojamiento, período de tiempo y acompañantes, para prevenir riesgos sanitarios en su traslado y lugar de destino. Y se dejó en claro que todas las medidas que se tomen tanto desde el Estado nacional como el provincial, será para aquellos establecimientos que se encuentren homologados.

Cabe destacar que la denominada “nueva normalidad” determinó la puesta en práctica de acciones para resguardar la salud de las personas y, en este caso, los recursos tecnológicos señalados serán fundamentales para el movimiento turístico, en condiciones seguras.

En ese sentido las autoridades coincidieron en la necesidad de una cooperación permanente y la responsabilidad que los sitios receptivos, como Concepción del Uruguay, deberán asumir durante la temporada. “Trabajar con seriedad, responsabilidad y respeto hacia el prójimo en épocas de pandemia, será la clave para que podamos desarrollar un turismo tranquilo” destacaron en el encuentro.

Al cabo de la reunión, el intendente Martín Oliva hizo entrega de un recordatorio al secretario de Turismo, Gastón Irazusta, tras su primera visita oficial a “La Histórica”.

Declaraciones en medios periodísticos

Por su parte, el Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, concedió esta semana, distintas entrevistas periodísticas a medios paranaenses, que ven a Concepción del Uruguay, como una de las ciudades atractivas para este verano “distinto”, considerando entre otras cosas, las extensas playas, vegetación y la posibilidad de descanso que ofrece La Histórica. En este aspecto – y en concordancia con lo dialogado ante las autoridades provinciales – Martín Oliva detalló una serie de iniciativas que la actual gestión municipal lleva adelante de cara a la temporada estival, entre las que destacó el acondicionamiento de los lugares turísticos y el apoyo económico que el municipio concediera a operadores del sector, en una coyuntura de grandes dificultades ocasionadas por la pandemia del Covid 19.

“Estamos reparando grandes extensiones de playa, revelándose con arena y poniendo en valor uno de los grandes atractivos de la ciudad, que es la “Isla del Puerto”, donde comenzamos con arreglos de infraestructura, hace más de dos meses. Allí estamos mejorando todo lo que tiene que ver con sanitarios y de cómo será su mantenimiento durante la pandemia. Debemos tenerlos con la mejor calidad posible y organizados” expresó, a la vez que destacó la incorporación de cuerpos de bancos y asadores, con la debida distancia que se incorporarán en las tradicionales playas como Banco Pelay y el balneario Itapé. “Tenemos que estar preparados con nuestra mayor fortaleza que son las playas, para que luzcan adecuadamente” enfatizó Oliva.

Asimismo, en relación con los edificios históricos, otra de las propuestas importantes de la ciudad en materia turística, Oliva sostuvo que “estamos poniendo progresivamente en valor algunos edificios históricos, que es algo costoso, como la casa de Urquiza que es el edificio donde funciona el correo aquí en Concepción del Uruguay, junto a los museos y el Palacio San José, entre otros edificios en el casco histórico de la ciudad, que la gente tiene para recorrer cuando nos visita”.

Ayuda a sectores afectados por la pandemia

Independientemente de las obras de reparación encaminadas para atender el turismo, el Intendente subrayó el esfuerzo económico puesto en práctica en el otorgamiento de créditos a tasa cero destinado a la industria gastronómica y hotelera, por tres millones de pesos, y el fondo de estímulo al emprendedurismo, por un millón pesos, a modo de apoyo a sectores muy afectados por las consecuencias de la pandemia.

Precisamente, ante la situación extraordinaria que vive el mundo y del que Concepción del Uruguay no es la excepción, la Municipalidad local avanza en el fortalecimiento del turismo de la micro-región, en conjunto con gobiernos de comunidades vecinas.

“Les he pedido a las autoridades de Turismo que trabajen en conjunto con las localidades vecinas como Colón, Villa Elisa y San José para ver si podemos empezar a plasmar la idea de que todos los vecinos de esta región, obtengan descuentos en determinados servicios al visitar alguna ciudad vecina. Es primordial ayudarnos entre los distintos municipios a través del turismo de micro-región. Se trata de un bosquejo que he pedido que trabajen para armar algo no para el 8 de diciembre, sino para cuando la situación sanitaria y epidemiológica lo permita y la provincia haya acompañado con transporte y circulación, allanando la posibilidad de que la gente se traslade, que son cosas que estamos evaluando”, describió el mandatario municipal.

Finalmente, Oliva ratificó que la organización de las playas y de los servicios, las mejoras introducidas a los edificios históricos, más el cuidado que deben ofrecer la gastronomía y la hotelería, son las estrategias que el municipio se ha propuesto ejecutar para la temporada por iniciarse, siempre y cuando las posibilidades sanitarias lo permitan.