Oliva habló de una “acción contra la institucionalidad del municipio” al referirse al incendio del vehículo de Prieto

Tras el ataque que sufrió la Directora de Zoonosis y Sanidad Animal de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Daysi Prieto, en el cual delicuentes incendiaron su vehículo personal, el intendente de nuestra ciudad, Martín Oliva, se expresó al respecto. “Esto me permite entender a este atentado como una acción cometida contra la institucionalidad del Poder Ejecutivo de nuestro Municipio”, afirmó el mandatario.

Mediante las redes sociales, Oliva expresó: “Mi más enérgico repudio ante el hecho vandálico, público y notorio, que sufriera en la madrugada del pasado sábado, mi compañera de trabajo y Directora de Zoonosis y Sanidad Animal, Daysi Prieto”.

Y además, agregó: “Por ello, en la mañana de este lunes, y junto a parte de mi gabinete, recibí a Daysi para expresarle mi sentir ante lo sucedido”.

Sobre el incendio del vehículo, el mandatario de la ciudad afirmó que “Aunque aún no hay certeza respecto al móvil —es decir, si el hecho responde a un accionar delictivo azaroso, o si se trata de un intento de amedrentamiento o coacción—, le manifesté que para mi no hay lugar para un cometido de esta naturaleza en nuestra comunidad. No es tolerable, mucho menos justificable, bajo ninguna circunstancia. La violencia engendra más violencia; ese no es el camino”.

Y continuó: “Como saben, soy un ferviente defensor de las instituciones y Daysi es integrante del Ejecutivo Municipal. Ello, en suma, me permite entender este atentado como una acción cometida contra la institucionalidad del Poder Ejecutivo de nuestro Municipio”.

“Continuaré promoviendo la construcción colectiva a través del diálogo y del respeto, entendiendo a ello en un marco social heterogéneo, como base fundacional de una comunidad organizada”, destacó el intendente.

Asimismo, señaló que “Mi compromiso es con ustedes, la sociedad uruguayense en su conjunto, de la cual soy parte y legítimo representante”.

“Aguardo el pronto esclarecimiento de dicho acontecimiento. Este, como todo hecho violento, siempre tendrá nuestro completo rechazo. Mi solidaridad, acompañamiento y respeto hacia Daysi, como siempre, pero especialmente en este momento”, finalizó Oliva.