Oliva pidió un mayor grado de “conciencia individual”

Ante los incumplimientos del aislamiento social, preventivo y obligatorio registrados en los últimos días, el Intendente remarcó la necesidad del comportamiento individual responsable. “Vamos a superar esto pero solos, no”, expresó Oliva.

El intendente, Martín Oliva, hizo este lunes un fuerte llamado de atención ante “el grado de irresponsabilidad de algunas personas en virtud del distanciamiento social, preventivo y obligatorio que debe cumplirse”. Lo hizo tras dialogar con distintos medios de prensa local y provincial y al registrarse importantes incumplimientos registrados durante el último fin de semana.

Enfatizó la necesidad del comportamiento y la responsabilidad individual pues “vamos a superar esto pero no solos. Hemos flexibilizado las restricciones permitiendo las actividades que ya están habilitadas pero si eso no es acompañado por la altísima responsabilidad de los ciudadanos, es imposible. Es muy sencillo lo que hay que hacer, por eso provoca impotencia ver ciertos comportamientos”.

Es en este marco que el Intendente convocó a la ciudadanía a “no hacer algunas cosas que se han hecho en los últimos días, porque además es mucho más fácil cumplir. ¿Por qué juntarse a jugar al fútbol o hacer reuniones con una cantidad de personas que no corresponde?”.

Asimismo y ante la posible flexibilización en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Oliva remarcó la necesidad del comportamiento individual pues “nuestra cercanía, sólo 300 km, con el mayor conglomerado de infectados me preocupa exageradamente.

Si se flexibiliza el AMBA después del 19 de julio, estaremos en problemas porque significa que vengan más fácilmente para esta zona. Si cuando esto pase no está en la calle sólo quien estrictamente deba hacerlo, estaremos en problemas”, agregó el Presidente Municipal.



Gobernar pensando en todos

Oliva subrayó la obligación de conducir una ciudad pensando en todos sus habitantes: “Yo debo pensar en todos, entonces – por algunos irresponsables – quitarles a tantos la posibilidad de ganarse el pan, no es justo. Es una locura que restrinjamos a nuestra gastronomía y nuestros gimnasios ya golpeados, por el hecho de que jóvenes decidieron juntarse de manera indebida. Si se juntan 30 amigos, no es responsabilidad del Estado, pues sabían que no se puede hacer. Las reuniones multitudinarias son tan peligrosas como cruzar el semáforo en rojo”.

La importancia de usar tapabocas

También en relación a la responsabilidad individual, el Presidente Municipal se preguntó “¿Por qué anda gente sin tapabocas? Nosotros dispusimos el uso obligatorio ya que por vía aérea se contagian enfermedades como neumonía, la influenza común, tuberculosis y el Covid también”.

La responsabilidad ante un panorama que puede cambiar

Oliva enfatizó la relevancia del comportamiento individual responsable en virtud de cómo puede variar el contexto sanitario de una ciudad. En tal sentido manifestó: “Hoy tenemos una situación epidemiológica controlada pero si andamos de un lado para el otro, los diez casos probablemente llegarían a 20, y así no parás más la situación”.