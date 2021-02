Oliva recibió a funcionarios de Turismo y Deporte de Nación

El intendente Martín Oliva, junto a los funcionarios municipales de Turismo y Deporte, recibió el miércoles por la tarde en su despacho a la Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci; al Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales Lic. Sergio Luis Palmas; al Director Nacional de Calidad e Innovación Turística; Ing. Hernán Roitman y Asesores del Ministerio Emiliano Gordin y Silvia Ramírez. En cuanto a autoridades provinciales, se hicieron presentes el Ministro de Planeamiento e Infraestructura Marcelo Richard, el Secretario de Deportes de la Provincia de Entre Ríos José Gómez y Subsecretario de Deporte Social y Federado de la Provincia de Entre Ríos Adrián Perotti.

En el encuentro se abordó la continuidad de una agenda conjunta de trabajo, en relación a la aplicación en la ciudad del Programa Municipios Responsables, al Turismo y la accesibilidad; y sobre gestiones para incorporar a clubes de la ciudad al Programa Clubes en Obras.

Finalizada la reunión, las funcionarias y funcionarios acompañados por el Secretario de Cultura, Turismo y Deporte Sergio Richard, por el Director de Deportes Osvaldo López por un lado; y la Directora de Turismo María Laura Saad por el otro, realizaron un recorrido por obras que se ejecutan en materia deportiva y turística; lugares turísticos de Concepción del Uruguay y proyectos estratégicos a concretar en materia de accesibilidad.

Las autoridades nacionales destacaron el trabajo de la ciudad, a través de Martín Oliva y el equipo de gobierno, en lo que respecta al Deporte, a la Cultura y al Turismo, en beneficio de la ciudadanía de Concepción del Uruguay.

Turismo y Accesibilidad

“Estuvimos en la provincia, primero en Gualeguaychú y ahora en Concepción del Uruguay, compartiendo una agenda de trabajo conjunta, las obras deportivas y turísticas. Nos reunimos con el intendente Martín Oliva quien nos contó y nos planteó todas las iniciativas y proyectos que se llevan adelante en Concepción del Uruguay tanto culturales, deportivos y turísticos; en una agenda de trabajo que venimos sosteniendo con el Programa Municipios Turísticos Responsables con el que estamos trabajando muy bien con la Municipalidad de Concepción del Uruguay”, manifestó la Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci; a la vez que adelantó: “Y ahora en esta oportunidad se suman otros temas vinculados a la accesibilidad, y la apertura de nuevos espacios”.

Asimismo, luego de la recorrida la funcionaria aseguró: “De Concepción me llevo por empezar unos paisajes maravillosos, no conocía Concepción del Uruguay así que me llevo unos paisajes increíbles pero sobre todo las personas, y la calidad de gente. Visitamos una Casa de Té que es una iniciativa del sector privado que es de destacar ya que pese al contexto adverso hay privados que apuestan al turismo, a la cultura y a generar fuentes de trabajo”.

A su turno, la directora de Turismo de la Municipalidad, María Laura Saad, quien guió la visita de la funcionaria, destacó: “Creo que el arribo de tanto la Secretaría de Turismo de Nación como la gente del Ministerio de Turismo y Deporte para la ciudad son muy importantes. En primera medida, los funcionarios de Nación vienen porque hemos entablado algunos proyectos que han venido de la mano de ellos como el Proyecto de Municipios Responsables; y se está viendo la posibilidad de la implementación de directrices de calidad y directrices de accesibilidad para distintas áreas de la actividad turísticas y ahora nos encontramos para mostrarles los recursos y las actividades turísticas”, agregó.

“Es importante establecer estos vínculos, más que importante contar con la presencia de ellos para el desarrollo de los proyectos que vienen encaminados y los que vendrán a futuro”, concluyó Saad.

La recorrida con funcionarios de Turismo incluyó, pese a las lluvias, una visita a las playas de Concepción del Uruguay – Isla del Puerto, Pelay y Paso Vera-; la Casa de Té y un proyecto que a futuro será un laberinto que se buscará que sea accesible; y luego una visita al complejo termal para analizar cuáles son las implementaciones posibles de la directrices de accesibilidad.

Deporte

En cuanto a materia deportiva, en el encuentro con los funcionarios se abordó la presentación del proyecto integral del Polideportivo Municipal Complejo Evita con todas las obras a realizar; y luego las autoridades fueron acompañadas por el Secretario de Cultura, Turismo y Deportes Sergio Richard y el Director de Deportes Osvaldo López para recorrer las obras de la cancha de hockey donde en 15 días se construirán los sanitarios y vestuarios para la cancha que fue inaugurada en diciembre del 2019; y donde una vez finalizadas las obras se iniciará la construcción de los vestuarios de la cancha de fútbol.

Luego, se visitó el Centro de Educación Física N°3 “Hugo Mario La Nasa” donde próximamente en el mes de marzo, del 26 al 28, se tendrá lugar el Grand Prix Sudamericano de Atletismo, el 9 y 10 de abril el Nacional de Mayores de Atletismo y a fines de abril el Open sudamericano de deporte Adaptado

Y por último se visitó la Isla del Puerto donde está previsto que el domingo 28 de febrero se desarrolle la competencia del Triatlón Argentino.

Asimismo se gestionó la incorporación de dos clubes al Programa Clubes en Obras, para poder realizar mejoras de infraestructura en sus instalaciones.