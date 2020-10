La Provincia gestiona un aporte para sumar más cámaras de seguridad en la ciudad

El Presidente Municipal Martín Oliva recibió este viernes a la Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia Rosario Romero y realizaron una recorrida por obras de infraestructura que el gobierno de Entre Ríos encara en la ciudad, relacionadas con el área de seguridad. Además, pudieron hablar sobre determinados proyectos como ser, la incorporación de cámaras y de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad.

A la Ministra de Gobierno, se sumó la presencia del Ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, Marcelo Richard. La actividad de los funcionarios comenzó pasadas las 9 de la mañana, en la Unidad Penal Nº 4. Allí aguardaba además de las autoridades de la Cárcel, el director provincial del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez.

Los funcionarios pudieron observar las mejoras que se llevan adelante, entre ellas la reparación del sector de visitas, que incluye sanitarios para mujeres y hombres, los arreglos del techo del pabellón Nº 1 y la ampliación del pabellón de seguridad, que suma cinco celdas, con capacidad para veinte internos.

El Presidente Municipal Martín Oliva remarcó la importancia de la llegada de la Ministra de Gobierno y del Ministro de Infraestructura, “con quienes además tenemos una constante comunicación en temas vinculados a la seguridad de los uruguayenses”.

“Su llegada demuestra el interés por nuestra ciudad, una ciudad que crece y se extiende rápidamente y que requiere atenciones respecto de la seguridad de nuestros vecinos. Visitamos la obra de la comisaría cuarta y ya estamos planificando la construcción de una quinta comisaría. Pudimos hablar de varios temas, avanzar y concretar proyectos para nuestra comunidad, así que como siempre, estamos agradecidos de su llegada hasta la Histórica.

Con los medios de prensa

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la obra de la Comisaría Cuarta ubicada en Sarmiento y Despertar del Obrero.

La Ministra tomó contacto con los medios de prensa presentes en el lugar, donde pudieron hablar sobre variados aspectos.

En relación con emprendimientos futuros por ejecutarse en el edificio penitenciario localizado en Concepción del Uruguay, la Dra. Romero anunció que “estamos pensando en su refuncionalización, que se va a dar cuando terminemos la obra que acabamos de licitar en “El Potrero”.

Asimismo, en el informal encuentro con la prensa, se refirió al diálogo que mantiene con las autoridades del servicio penitenciario, relacionado con la eventual autorización de las visitas de familiares de detenidos. “Debemos evaluar cómo vamos a hacer para tomar medidas de seguridad en caso de que los jueces de ejecución autoricen visitas”, dijo, para añadir: “nosotros no las estamos aconsejando, pero es una decisión judicial, por lo que tenemos que adoptar recaudos para no llevar el virus dentro de las cárceles, donde felizmente no hemos tenido ningún caso”, subrayó.

Más cámaras

“Los problemas de seguridad se combaten con más tecnología, más equipamiento y formación de nuestras fuerzas de seguridad”, señaló más adelante y en tal sentido reveló que en los próximos días el gobierno provincial entregará a los municipios aportes del FOPROSE (Fondo Provincial de Seguridad) que tendrán como destino la adquisición de cámaras de seguridad, que incluye a la ciudad de Concepción del Uruguay entre las beneficiarias.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico la ministra destacó la tarea en conjunto que realizan los estados nacional y provincial. “Tanto los jueces federales como los jueces provinciales, a partir de la desfederalización, vienen haciendo una tarea importante juntos con los fiscales y las fuerzas de seguridad; estamos empeñados en dar una batalla que no es sencilla porque es un delito que muta y hay que seguir con mucha intensidad en sus movimientos”, subrayó.

La recorrida de la Dra. Rosario Romero incluyó, asimismo, una visita a las obras de construcción de la comisaría cuarta y de los sitios alternativos para el emplazamiento de la futura comisaría quinta.

Llegada de la Ministra Frederic

En la mitad del recorrido, el Intendente junto a las autoridades provinciales se trasladaron hasta el puerto donde cerca del mediodía, aterrizó en helicóptero, la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic. Allí la recibieron y se presentaron dándole la bienvenida a la Ciudad y a la provincia.

Posteriormente se trasladaron a la sede de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay donde abordaron por algunos minutos aspectos de interés común referidos a la Ley 23.737, que regula la lucha contra el narcotráfico.