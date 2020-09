Oliva reiteró la necesidad de usar barbijo y mantener distancia

A seis meses del inicio de la pandemia, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, fue enfático al acudir a la comunidad para que cumpla con el uso de barbijo y respete el distanciamiento. “Si usamos barbijo y mantenemos distancia, aún interactuando con el asintomático seguro no va a pasar nada”, expresó.

El intendente Martín Oliva reiteró enfáticamente, la necesidad de que los uruguayenses “usemos barbijo o tapabocas y mantengamos la distancia social. Hoy, a 6 meses del inicio de la pandemia, siento que estamos en un punto de quiebre porque acá en la ciudad no veo la conciencia del uso de barbijo y de la distancia social”, expresó el Presidente Municipal. En este sentido fue contundente con el pedido hacia la comunidad uruguayense: “Barbijo y distancia, barbijo y distancia”.

Oliva describió la situación actual de Concepción del Uruguay y cómo diariamente se pueden combinar las flexibilidades logradas con las medidas de cuidado: “en el día a día, en los negocios y lugares de asistencia de la gente, por favor mantengamos la distancia, es sencillo. Lo digo hasta el hartazgo: acá no hay responsabilidad más que la de cada uno”. En este sentido, fue más allá y afirmó: “Yo prefiero que me elijan como blanco de todos los dardos pero nuestro sistema sanitario no está estresado, por eso debemos extremar los cuidados con el uso del barbijo y el respeto de la distancia”.

También en relación a las habilitaciones otorgadas, remarcó la importancia de la prevención de cada vecino para sostenerlas y aprovechar el margen de libertad que nos da. “En nuestra ciudad podés ir a la plaza y tomar aire caminando, podes tomar un café con un amigo, podés ir a trabajar, mientras en Buenos Aires están celebrando que pueden volver a hacer cosas que acá hacemos hace tres meses”.

Prevención y cercanía con ciudades complicadas

Oliva recordó que Concepción del Uruguay se encuentra a sólo 300 Km. de CABA y Paraná, y 60 Km. de Gualeguaychú. “Todos viene para acá, entonces si vienen personas asintomáticas e interaccionan con uruguayenses, si usamos barbijo y mantenemos distancia, no va a pasar nada. Si usamos barbijo y mantenemos distancia, aún interactuando con el asintomático seguro no va a pasar nada”.