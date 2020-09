Omar sigue haciendo historia: El “Paradiso” se convirtió en el segundo cine habilitado del país

Anoche volvió a abrir sus puertas el cine “Paradiso” de Villa Elisa y se convirtió en la segunda sala del país que, en medio de la pandemia, pudo reanudar sus actividades (La primera fue en la Antártida). El Cine “Paradiso” de Omar Bordard saltó a la fama a partir de la película documental de la uruguayense Luz Ruciello “Un cine en concreto” que cuenta la historia de cómo Omar construyó el cine en el fondo de su casa, con sus propias manos. Con sólo 10 espectadores habilitados, y a 50 pesos la entrada, Omar decidió seguir haciendo historia…

El cine de Omar Borcard, el célebre albañil que levantó (dos veces) en su casa una sala para que su ciudad, Villa Elisa, no se quedara sin películas en pantalla grande, fue habilitado este sábado 12 de septiembre. En medio de la pandemia que ha restringido las actividades culturales, este cinéfilo ha logrado una nueva hazaña gracias a su perseverancia.

El propietario del Paradiso contó que luego de algunas idas y vueltas con las autoridades municipales logró la autorización. La cuestión se terminó de destrabar en un encuentro personal mantenido entre Omar y la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert. El factor gravitante es que en esa ciudad del Departamento Colón se han registrado, desde el inicio de la expansión del virus, muy pocos infectados.

“Con mi historia, yo aporto al turismo de la ciudad y, en general, no he sido tenido en cuenta. Más allá del color político, a las personas se las debe medir por lo que hacen”, argumentó Omar en relación a sus gestiones y agregó que “la distracción también es parte de la salud”.

Para la vuelta al ruedo, Omar presentó un protocolo que incluye la demarcación con la distancia correspondiente en el ingreso de la sala, la colocación de una alfombra con lavandina para limpiar la suela de los calzados, la señalización de las butacas, la disposición de alcohol en gel y la obligatoriedad del uso del tapabocas. Además, se requerirán los datos a los asistentes para que en caso de algún contagio poder avisar a todos.

De este modo, se trata de la segunda sala del país en lograr habilitación en el marco del aislamiento. La primera corresponde al Espacio INCAA Latitud 90° que se encuentra en la Base Carlini de la Antártida, libre de corona virus. Allí están alojados 25 científicos y militares desde fines de 2019. La reinauguración de este cine fue el 22 de agosto con la proyección de cortos documentales vinculados al continente blanco.

«Estuve 14 días en cama deprimido, entre otras cosas, porque hace meses que no veo a mis nietos. Pero me di cuenta que desde la cama no podía pelear. Entonces, me propuse reabrir el cine. Me ayudó mucho el apoyo que recibí de gente de todo el país. Por ejemplo, me han llegado mensajes de Viedma y de Córdoba. Muchos me dicen que cuando termine la cuarentena van a venir a conocer el cine. Son personas que se enteran de mi historia a través de la película que casualmente el martes (8 de septiembre) la pasaron en el canal Encuentro» señaló Borcard.

La película a la que hace referencia Omar es el documental Un cine en concreto (2017) de la directora uruguayense Luz Ruciello. Esa producción lo catapultó a la fama, primero entre el público cinéfilo y luego a escala masiva. Su participación en el programa ¿Quien quiere ser millonario? conducido por Santiago del Moro y el preestreno de Klaus, una producción de Netflix, en el Paradiso le han otorgado reconocimiento y popularidad. El gigante del streaming eligió su cine para lanzar la mencionada película navideña en noviembre de 2019. Este hecho le permitió a Omar cambiar la pantalla, reponer el alfombrado y realizar mejoras en el ingreso a la sala. Además, adquirió una filmadora.

Omar publicó la novedad de la apertura en su perfil de Facebook del siguiente modo: «Fue aceptado el protocolo presentado por cine Paradiso. Reabre el día 12 de setiembre para diez espectadores. Gracias a la intendenta por entender la necesidad de dar las funciones y al enorme apoyo de amigos de Villa Elisa, de distintos puntos del país y a mis queridos hermanos del Perú. Las funciones serán solo para mayores».

Convocó a sus allegados para hacer una foto en que se evidencie el modo en que quedarían distribuidos los 10 espectadores habilitados entre las 60 butacas disponibles. «Cuando hice la convocatoria entre mis amigos y el público que asiste al cine para la foto que muestra la manera en la que quedará dispuesto el público, les dije que el capital más grande que tengo son ellos» afirmó.

Este fin de semana se verá Próxima salida (Nicolás Tuozzo, 2004); anoche a las 21 y el domingo a las 20. Para el primer día las entradas ya están agotadas. El valor de las mismas es de 50 pesos. Para el sábado y el domingo de la semana próxima está programada Asesinato a ritmo de tango (Robert Duvall, 2003) y dentro de dos semanas se exhibirá El vuelo del fénix (John Moore, 2004). Si la demanda es alta, Omar tiene pensado incorporar funciones también los días viernes.

En su vida de película, Omar sigue enfrentando, con una pasión admirable, los obstáculos que se le presentan. Ni siquiera una pandemia que asola al mundo parece rival para que este cinéfilo mantenga viva la posibilidad de asistir a la sala oscura donde tiene lugar la felicidad.

Fuente: Franco Giorda de revista 170 Escalones