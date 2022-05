One Club Man: Ricardo Bochini, fue premiado en Bilbao España

En conmemoración a su larga trayectoria en Independiente, el ex futbolista recibió el premio One Club Man 2022 en Bilbao. “Es el primer premio que me dan fuera de mi país. Estoy muy contento y orgulloso”, reconoció.

“La Catedral aplaude a Ricardo Enrique Bochini”, tituló el Athletic Bilbao.

El exfutbolista de Independiente Ricardo Enrique Bochini recibió este sábado el premio One Club Man 2022 en Bilbao, España, en conmemoración a su exitosa carrera con una sola camiseta entre la década del ’70 y ’80, que incluyó dos copas Intercontinentales y cuatro copas Libertadores.

Bochini, que arribó el viernes al mediodía a España, salió vestido de traje al campo en la antesala del juego bajo una ovación total de la gente presente en el estadio San Mamés.

En el texto difundido en su sitio web, la institución vasca aseguró que Bochini fue el “mejor” hasta la llegada de Diego Armando Maradona y lo colocó también por detrás de Lionel Messi aunque detalló que “siempre jugó en el mismo club”, a diferencia de sus sucesores.

“Para mí es un orgullo recibir este premio porque viene de un club muy grande en el mundo entero. Lo voy a tener en el recuerdo como uno de los mejores que me dieron”, comentó el “Bocha”.

Los números de Bochini en Independiente lo transformaron en su máximo ídolo, al punto que el estadio del “Rojo” lleva su nombre: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. En total participó en 714 partidos entre 1972 y 1991 -19 temporadas ininterrumpidas-, 108 goles, esto se dio con 13 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (1973, 1974, 1975 y 1984) y dos Intercontinentales (1973 y 1984).