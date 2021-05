Organizado por la Corriente Nacional de la militancia: Oliva participó de un meet con legisladores nacionales del FT

El intendente de Concepción del Uruguay, Dr. Martín Oliva, cerró el viernes una semana de intenso trabajo fuera de la ciudad. Primero en CABA, luego en Paraná y, finalmente vía meet, participó de un encuentro organizado por la diputada nacional Blanca Osuna, referente de la Corriente de la Militancia en la provincia de Entre Ríos.

El marco fue heterogéneo, en el sentido que no todos los participantes suelen abrevar en esa fuente. Incluyó a Martín Oliva como parte de la dirigencia de La Histórica, pero también a legisladores de reconocida trayectoria en el grupo fundado por Néstor Kirchner, como Daniel Filmus, Cristina Alvares Rodríguez, Agustín Rossi y la propia Blanca Osuna. En este caso, su buena relación con Oliva permitió que, en el plano local, se sumen a la iniciativa el titular de la Festram y los municipales, Mario Barberán y la concejala por el Frente de Todos, Graciela Guerrero, muy cercana hoy a Osuna. No fueron, claro, los únicos de la ciudad que conformaron la convocatoria. También estuvieron los sindicalistas de La Bancaria, Adalberto Sosa y Raúl Benítez y las dirigentes Celeste Pérez y Valeria Gómez. No muchos más de este lado.

En total fueron dos horas de exposición, donde cada cual pudo dar su opinión sobre el proceso político al interior del oficialismo. Como era de esperar, no ahorraron críticas a “quienes hace un año y medio se fueron de la gestión dejando un país devastado”, para utilizar palabras de Rossi. “Resulta que ahora se levantan como los defensores de la educación pública, cuando trataron de diezmarla en los cuatro años de gobierno”, dijo a su turno Filmus sobre el conflicto en CABA sobre presencialidad ante la pandemia.

Al cierre, cerca de las 21 y antes de darle la palabra a Carolina Gaillard, Osuna celebró que “cerca de doscientos compañeros y compañeras nos hayan acompañado en esta oportunidad”. Como se sabe, la virtualidad ha ganado terreno ante el avance del Covid. Quienes han hecho gala tradicionalmente de la territorialidad como bandera, se las ven en figurillas para hacer llegar su mensaje a la base social, sitio desde donde el peronismo construyó su vocación de poder. En las antípodas, un ejército de troles publica mensajes provocadores desde el anonimato, haciendo visible una realidad, al menos, cuestionable desde las formas.

Tanto Osuna como Rossi no le escaparon al bulto cuando se refirieron a la situación general del país. “Sabemos que no estamos bien, pero debemos dar la batalla por un discurso donde se diga toda la verdad. Hace menos de dos años la ciudadanía nos eligió para gobernar y, tras cartón, nos vino la peor pandemia que haya vivido la Argentina. El virus se irá un día, pero el neoliberalismo avanza en medio de esta desgracia, haciéndonos creer que son otros. En realidad, lo que pretenden es volver para terminar lo que les faltó: privatizar el sistema jubilatorio, YPF y Aerolíneas. Quizá entregar las Malvinas, o alguna otra porción de nuestra soberanía, a cambio de vacunas”, enfatizaron.

Blanca Osuna invitó en un momento a Oliva a dejar su mensaje: “quiero recuperar las palabras de Agustín (Rossi) de que es importante que el Frente incluya a todos”. Acto seguido reafirmó su compromiso de “caminar las calles de la ciudad para las próximas elecciones legislativas, más allá de quién sea el candidato”. Toda una definición.