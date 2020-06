Orlando Butta: “No puedo creer el desastre que es la Liga Nacional de básquet”

El histórico dirigente paranaense de Echagüe, en diálogo con el programa “A Quien Corresponda”, que se emite por Radio De La Plaza de Paraná, fue muy crítico de la actual Liga Nacional de Básquet y el rol asumido por Fabián Borro al frente de la CAAB.



El Chungo histórico dirigente de Echagüe de Paraná estuvo junto a Najnudel en la base de la creación actual Liga Nacional con la “Declaración de Paraná”, pero sobre el estado actual el Chungo expresó: “El básquet está en una situación crítica. La liga juega con 20 equipos, un torneo parecido a la NBA y creen que por eso somos un país desarrollado. Además con un número excesivo de jugadores extranjeros, la verdad no puedo creer como llegaron a ese desastre”.



Y enseguida agregó: “Creo que hay que aprovechar la pandemia (del Coronavirus) y hacer un Torneo de Transición para que queden 16 equipos en la Liga Nacional y 16 en la Liga Argentina. Hoy es una barbaridad la cantidad de equipos que hay, ni que hablar en el Torneo Federal”.



Hace algunas semanas Fabián Borro asumió como presidente de la Asociación de Clubes de Básquet y al respecto Butta sostuvo que “el proyecto de él es que desaparezcan las Asociaciones, es decir que el básquet de Paraná va a estar manejado por Álvarez (Carlos, presidente de la Federación Entrerriana)”.



El Chungo más adelante expresó: “Álvarez es un descubrimiento mío, nunca había visto básquet en su vida. Cuando en el 87 nos suspenden la cancha por el lío en el partido frente a Olimpo, teníamos que jugar dos meses fuera de Paraná, entonces recorrí la provincia y encontré que en Chajarí había piso de madera, pero no había básquet. Ahí me lo encontré al Flaco Álvarez que era compañero mío de la facultad, no había visto nunca básquet y allí arrancó”.