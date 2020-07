Otorgan fondos para iniciativas populares barriales

El Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria del programa “Iniciativas Populares para mi Barrio”. Este año con especial atención en proyectos vinculados al cuidado colectivo en contexto de pandemia.

Este programa busca apoyar propuestas de personas y grupos en pos de objetivos comunes y de la transferencia de saberes a la comunidad, generando así impacto social. Con fondos no reintegrables de hasta $ 15 mil, serán financiados proyectos referidos a oficios (cocina, huertas comunitarias, herrería, costura, etc.); cultura, educación y recreación (dibujo, artes visuales y teatro, memoria y tradiciones, prevención, promoción y educación sanitaria, literatura, ciudadanía, etc); y ambiente (concientización y cuidado del ambiente y de espacios verdes).

Las personas interesadas pueden comunicarse a través de: mds.desarrollocomunitario@gmail.com – 0343 155347753. La inscripción está abierta hasta el 13 de agosto.