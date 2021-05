Otra ciudad entrerriana impone nuevas restricciones y la suspensión de presencialidad en escuelas

Ante la grave situación epidemiológica, el municipio de Diamante impone fuertes restricciones a la circulación y se suspenden las clases presenciales por 10 días.

“Hace unos días hemos profundizado nuestro trabajo con la gente de salud de la ciudad y ante los datos alarmantes que se presentan actualmente decidimos extremar las medidas por el término de 10 días a partir de las 0 de hoy, incluyendo dos fines de semana“, confirmó en declaraciones radiales el intendente Juan Carlos Darrichón.

“Luego de una evaluación pormenorizada decidimos tomar medidas para evitar el colapso sanitario, con todos los casos activos que tenemos en la ciudad podemos decir que tenemos circulación comunitaria, hay muchas personas que circulan sin saber que tienen el virus y que están contagiando. Hemos llegado a los índices más altos desde que comenzó la pandemia”, destacó el intendente a Diamante FM.

“Estamos elaborando un Decreto que será refrendado por el Concejo Deliberante en el transcurso de la mañana e informado en las próximas horas”, acotó.

“La situación actual es muy complicada, procuraremos restringir la circulación innecesaria de las personas, cerrar todas las actividades de esparcimiento y recreación, clubes, gimnasios, bares, restaurantes, reuniones sociales, incluyendo la asistencia de personas en plazas y parques. La gente no podrá mantener reuniones en lugares públicos ni en privados”, detalló.

“Las escuelas vienen realizando un excelente trabajo, pero dado el avance del virus también se determinará la suspensión de las clases presenciales por 10 días de corrido, 6 días hábiles“, aseguró.

“Evaluaremos luego de transcurridos estos diez días como seguiremos, si hacemos las cosas bien, los casos deberían comenzar a bajar. No hay manera de parar este virus si no limitamos y evitamos la circulación. Debemos apelar a la responsabilidad y conducta individual, no hay que salir a buscar el virus”, enfatizó.

En ese sentido, pidió: “A las personas que deban ir a trabajar les solicitamos que extreme las medidas de cuidado que ya todos conocemos”.

Respecto de las clases, ratificó: “En el Municipio trabajaremos con burbujas por área para no resentir el servicio, y de esta manera cuidar a nuestro personal y a la comunidad toda, serían seis días hábiles”.

“Le pido a toda la comunidad diamantina que respete las normas para poder evitar los contagios y poder tener control sobre este virus, el recurso humano del nuestro sistema sanitario está cansado luego de tantos meses de trabajo extenuante, seamos responsables por el bien de todos”, finalizó el Darrichón.