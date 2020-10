Otra pérdida en el sector salud: Murió una enfermera en el hospital San Martín

Luego del fallecimiento del enfermero Daniel Orellana en días anteriores en Paraná, el Coronavirus se llevó otro trabajador de la salud en Entre Ríos. Se trata de Julia Gonzáles Ávila, quien llevaba 20 años en la profesión. Sus colegas del nosocomio y familiares lamentaron la pérdida.

El virus golpea nuevamente a la “primera línea” de lucha contra esta pandemia. Según pudo confirmar ElOnce, una enfermera que trabajaba en el hospital San Martín falleció este último miércoles en Paraná a raíz de complicaciones producidas por el Coronavirus.

Julia González Ávila, una enfermera de una trayectoria de 20 años, se contagió de Covid-19 y no pudo recuperarse. “Podemos llorar porque te has ido o reír por los gratos momentos compartidos. Podemos cerrar los ojos y rezar pensando que no es real o abrirlos y ver todo lo que nos has dejado. Podemos llorar cerrando nuestra mente, sentir el vacío o hacer, lo que tanto te hubiera gustado: sonreír, amar, y seguir adelante…!!”, escribieron desde el departamento de enfermería del nosocomio.

“En homenaje a una gran guerrera que ha dejado en esta batalla, alma, corazón y vida. Por siempre en nuestros corazones, querida Julia González que brille para vos la luz que no tiene fin”, finalizaron.