Pablo Lombardi, director del Hospital: “hay cinco focos de posible contagio del virus”

El director del Hospital Urquiza, Dr. Pablo Lombardi, señaló que están a la espera de resultados de 46 hisopados a vecinos Uruguayenses. Afirmó que hay cinco focos diferentes de contagio, por lo que hay mucha gente en aislamiento obligatorio, volviéndose fundamental la prevención y el distanciamiento en la ciudad. También se refirió a los contagios en el interior del Hospital: “algo falló”, dijo.

En la mañana de este viernes, en una nota del programa conducido por Fabián Galarraga y Alejandro Francia en Radio Nacional, el Dr Pablo Lombardi habló sobre los distintos temas que sacudieron nuestra ciudad en los últimos días.

En primer lugar, el director del Hospital Justo José de Urquiza, se refirió al aumento de casos en nuestro departamento y ciudad: “Estamos preocupados por el crecimiento de los casos, debemos optimizar todo lo que venimos haciendo para evitar que siga creciendo. Lo que debemos hacer es contener cualquier foco de infección que vaya surgiendo y de esta manera ir dando respuesta para que la situación no pase a mayores. En este momento tenemos varios focos. Por ejemplo, hay un trabajador en Primero de Mayo que está completamente asintomático y en cuarentena domiciliaria. Creemos que esto no pasará a mayores ya que el resto de la población está siendo seguida por las autoridades sanitarias de la localidad, no hay rastros de transmisión o diseminación del virus, lo que representa una muy buena noticia. En nuestra ciudad, tenemos solamente 9 casos activos, todos con panorama favorable.”

En estos días, San Justo sumó otro positivo. Sobre esta situación, Lombardi agregó: “El paciente evolucionó de forma favorable, a tal punto que ayer jueves le dimos el alta en nuestro hospital y para seguir en cuarentena en el lugar dispuesto por la municipalidad de la ciudad vecina.” Declaró. Además, aclaró la situación de los contactos cercanos: “Los contactos estrechos vienen evolucionando bien y sin síntomas. Hemos hecho varios estudios que todavía están sin resultados, ya que se está superando la capacidad resolutiva que tiene el Laboratorio de Criminología de Paraná.” Completó.

Siguiendo con la línea de las muestras, el Director del Hospital añadió: “En los últimos días mandamos 46 muestras desde nuestra ciudad, todavía sin resultados. La gran mayoría se realizaron porque son contactos estrechos con casos positivos, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, a deportistas de alto rendimiento se les pide un hisopado negativo para poder entrenar.”

A principios de la pandemia, cuando en nuestro país había pocos casos, se planteó la posibilidad de analizar muestras en nuestra ciudad. Con el aumento exponencial de los casos en el último mes, esa posibilidad puede volverse realidad.

Según Lombardi, esta es la actualidad del proyecto: “Hace un par de meses por iniciativa del INTA y el INTI, planteamos la posibilidad de desarrollo un laboratorio y procesar muestras en nuestro Hospital. Contamos con el recurso humano y tecnológico para llevarlo adelante, pero nos estarían faltando algunos insumos para empezar a funcionar. Las primeras pruebas serán con muestras de Concepción, se analizarán acá y en Paraná, para que los resultados coincidan y asegurarnos de que todo funcione correctamente. La idea es que demos respuesta a la región 3, compuesta por los departamentos Colón, Rosario del Tala y Uruguay; y la región 4, integrada por los departamentos Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y Gualeguay.” Concluyó.

Los días miércoles y jueves, nuestra ciudad no registró nuevos casos positivos de COVID-19, a lo que Lombardi aclaró: “Hasta el miércoles recibimos 20 estudios y todos negativos, lo cual nos dio mucha tranquilidad, ya que eran los más próximos que teníamos. Desde antes de ayer a hoy, todavía no tenemos resultados. Esto es por lo que dije antes, el laboratorio está excedido en capacidad, sobre todo por la situación en Paraná y Gualeguaychú.

Así mismo, estos días la maternidad de Concepción del Uruguay comenzó a funcionar como apoyo al Hospital. Lombardi dijo: “La maternidad la tenemos preparada hace 2 o 3 meses, está realmente bien equipada y es muy cómoda. La realidad es que es un lugar de baja complejidad en cuanto a tratamientos de los pacientes, la idea nuestra es utilizarla para pacientes asintomáticos o con síntomas mínimos para recuperarse ahí, como el hotel Embajador en Gualeguaychú. Por ejemplo, el primer paciente que llevamos a la maternidad, es un señor con síntomas leves que estaba en la Cooperativa Médica, y hasta que no de negativo el hisopado, no puede volver a su domicilio ya que su familia es muy numerosa y la pondría en riesgo.” Manifestó.

Además, brindó detalles sobre uno de los nuevos casos sin un nexo epidemiológico establecido: “Justamente es el señor del cual hablé anteriormente, y no encontramos la causa del contagio. Sí sospechamos que es debido a su trabajo en un frigorífico, en el cual tiene contacto con camioneros que llegan desde otros lugares. Pero puntualmente, no sabemos cómo se contagió. Los tres frigoríficos de la ciudad están haciendo las cosas muy bien, que de eso no quede ninguna duda.”

El fin de semana pasado se registró un elevado movimiento en parques y plazas, lo que lleva a plantear una pérdida de miedo o preocupación sobre el virus. Debido a esto, Lombardi declaró: “La realidad es que el 95% de los infectados cursan la enfermedad con síntomas leves o asintomáticos, y la mayoría de los infectados son jóvenes, según estudios de Buenos Aires. Mientras el contagio sea en gente joven, probablemente el virus no represente ningún tipo de complicación para el paciente, entonces es comprensible que la circulación aumente a medida que pasen los días, ya que los jóvenes no son el principal problema. El virus se vuelve peligroso cuando el contagiado supera los 60 años y posee alguna condición, que luego requiere internación y asistencia respiratoria. Los cuidados que debemos tener es para proteger, justamente, a los mayores de edad y personas vulnerables.”

Hace días, se confirmó la positividad de contagio en tres personas que forman parte del personal de salud, lo que llevó a muchos rumores sobre si de verdad el protocolo falló o el personal se descuidó.

Los conductores Galarraga y Francia preguntaron al Director del Hospital sobre esta situación, que se dio luego de recibir una paciente proveniente de Villa del Rosario, a lo que Lombardi respondió: “Nosotros en la provincia estamos trabajando con regiones sanitarias, normalmente la gente de Federación y Chajarí se derivan en Concordia en el Hospital Masvernat. Esta señora ingresa al hospital de Chajarí con un accidente cerebrovascular hemorrágico, pero como su mutual no la cubría, se la derivó en Concepción. Hablé esa noche con la Doctora María Fernanda Lalosa, quien es la Directora del Hospital de Chajarí, y el Doctor Miguel Ragone, Director del Hospital Masvernat, por este tema. Me dijeron que la señora no tenía síntomas de coronavirus, que constatamos cuando llegó.” Dijo.

Continuando con esto, añadió: “De todas maneras, por la localidad de donde venía, nosotros aplicamos desde el ingreso el protocolo para coronavirus porque la tomamos como caso sospechoso. Ella llega a la medianoche, estando ya avisado el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, el Dr Roldán, además también la guardia. Para evitar contactos innecesarios, directamente ingresó a la UTI, e iniciamos el protocolo para el virus. Tomamos las medidas de precaución que corresponde desde que la paciente entró al Hospital. Pero algo pasó, y algo falló. Las medidas estaban, los utensilios también, pero queda claro que deberemos ser más incisivos y cuidadosos en los manejos. Es muy probable que nos pase de nuevo, ya que es imposible tener 100% de eficacia contra el virus en cuanto a la prevención médica.

Para finalizar la nota con Radio Nacional, Lombardi habló sobre la gente aislada: “Actualmente hay mucha gente en condición de aislamiento, ya sea por prevención, contacto estrecho, o cualquier otra razón. Son muchos ya que tenemos cuatro o cinco focos diferentes y todos están con seguimiento y pautas de alarma.” Finalizó.

