Pablo Lombardi, director del hospital Urquiza: “Estamos cerca de la transmisión comunitaria”

El director del hospital Justo José de Urquiza, Dr. Pablo Lombardi, informó a los ciudadanos de Concepción del Uruguay sobre la situación sanitaria que se vive en relación al número de nuevos contagios de coronavirus que se registraron en los últimos días en la ciudad. “Estamos cerca de la transmisión comunitaria”, dijo.

En primer lugar, indicó que “Nos estamos preocupando debido al elevado número de casos porque esto en un futuro no muy lejano, puede sobre exigir al sistema sanitario de la ciudad”. Asimismo, agregó que “ Por lo pronto, la gran cantidad son casos leves, pero se está dando un aumento en pacientes con compromiso moderado a severo. Hasta hoy, los internados en Concepción del Uruguay son 14”.

Siguiendo con esta línea, añadió: “Lo más preocupante es el alto nivel de pacientes con sintomatología moderada a grave, ya que necesitan usar las camas por un tiempo prolongado para una buena recuperación. Por ejemplo, un paciente de 43 años estuvo internado por 23 días en el hospital Urquiza”.

En tanto, puntualizó en que “Este es un virus que todavía no entendemos del todo su patología y cómo agrede al paciente. Un chico de 16 años internado en estado delicado en el hospital Urquiza, con una neumonía bilateral, no es la norma; sin embargo, un hombre de 96 años cursó la enfermedad con solamente un resfriado”.

Tal y como expresó Lombardi, la comunidad sanitaria no comprende del todo a este nuevo agente patógeno, y un ejemplo claro de esto son los tratamientos para combatirlo. Sobre esto, Lombardi dijo que “El plasma da resultado en casos moderados y severos, pero no es algo definitivo. El plasma lo aplicamos en los días anteriores a una posible evolución del virus a una forma grave y sentimos que hay un buen progreso”.

Por otro lado, recordó a la población que “La responsabilidad social es el arma más importante para combatir los contagios, peor la comunidad no está ayudando. Si fuésemos responsables, no tendrían que existir las medidas restrictivas, pero la población no ayuda. En un principio, nos criticaban cuando dijimos que el barbijo ni era obligatorio, en un momento que no había casos en la ciudad, y ahora que los casos están subiendo, muy pocas personas lo usan”, destacó.

Además, añadió que “Estamos hablando de cosas muy sencillas: Barbijos, no compartir el mate, no tener grandes reuniones y guardar distancia. Son medidas básicas que la gente no está cumpliendo, por lo que me parece injusto culpar a las fuerzas de seguridad y las autoridades cuando no se siguen recomendaciones tan elementales”.

En este sentido, lamentó que “Estamos cerca de la transmisión comunitaria en la ciudad, con 15 a 29 casos por día en promedio. De esos, por lo general tres o cuatro no tienen nexo epidemiológico, lo que significa que el virus está mucho más presente en la sociedad de lo que imaginábamos”.

“Estamos realizando cerca de 40 muestras al día, cuando hace unas semanas eran alrededor de 10. Hoy, en la ciudad, tenemos aproximadamente 300 personas aisladas por precaución”, finalizó Lombardi.