Pablo Moyano, durísimo con el fallo polémico del clásico: “El penal lo cobró Tapia”

El vice del Rojo explotó tras la polémica en el clásico de Avellaneda y apuntó contra la AFA. “Fue vergonzoso, bochornoso”, dijo.

El clásico de Avellaneda terminó en escándalo: Racing se impuso por 1-0 sobre el final contra Independiente, con un penal inexistente que cobró el árbitro Mauro Vigliano. Ahora, Pablo Moyano, vicepresidente del Rojo, rompió el silencio: explotó contra la AFA.

“Yo no sé si lo cobró Vigliano. Creo que el penal lo cobró Tapia. La verdad que fue vergonzoso. Fue vergonzoso lo que ha pasado con Independiente”, afirmó el dirigente sobre aquella supuesta infracción de Sergio Barreto sobre Iván Maggi.

“No solamente venimos siendo perjudicados en los cuatro años anteriores del macrismo, sino que mientras se mantenga la AFA macrista, Independiente va a seguir siendo perjudicado. Lo de ayer con Vigliano fue una circunstancia, fue un pobre tipo que habrá tenido miles de razones para cobrar lo que cobró”, añadió.

Apenas terminó el encuentro, Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario, fue a buscar al árbitro al vestuario. A su vez, algunos jugadores reclamaron públicamente, como Silvio Romero o Sebastián Sosa, que explotó a través de sus redes sociales.

“Menos mal que fue televisado”, expresó Moyano. Además, al ser consultado sobre si la AFA “quiere voltear a Independiente”, respondió sin dudar: “Por supuesto, es una lucha política entre el macrismo y el club Independiente. Lo de ayer fue bochornoso. Y después que le den una o dos fechas al réferi es una vergüenza. Y bueno, así está el fútbol argentino”.

A su vez, el vice recordó “el penal contra Boca en el último minuto” y “el penal que no le dan a Independiente contra Talleres”. Por otra parte, afirmó que la dirigencia del Rojo “está más fuerte que nunca” y que el equipo “seguramente en los próximos partidos se va a recuperar”. “Vamos a ser protagonistas de la Copa Argentina, de la Copa Sudamericana y tratar de clasificar entre los primeros cuatro de la Copa de la liga Profesional”, expresó confiado.

“Es entendible la calentura de los hinchas de Independiente. Lo de ayer tiene que quedar enmarcado en la historia de los robos más grandes que hubo”, dijo.

Por último, apuntó contra Guillermo Marconi, exárbitro: “Dijo que, mientras esté Tapia en AFA, independiente nunca va a ser campeón y que él sabe cosas que no puede decir… Y bueno, decilas hermano. Si sos hincha de Independiente y sabés lo que está pasando entre la AFA y los referis, decilo, denuncialo. Si no, no digas nada”.