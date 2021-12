Panamericanos Juniors: Zaffaroni hizo su mejor marca del año y finalizó en 4to lugar

Concretando su mejor performance de la temporada, Pablo Zaffaroni pasó la varilla a 5.10 metros y logró el cuarto puesto en la prueba del salto con garrocha, este sábado 4 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.

Zaffaroni consiguió su mejor marca de la temporada en Cali.

El Panamericano Junior de Cali 2021 volvió a tener participación entrerriana este sábado. En la prueba de salto con garrocha, el uruguayense Pablo Zaffaroni acabó cuarto con una marca de 5,10 metros. Quedó igualado con el tercero, José Nieto Ocampo, pero este no realizó saltos nulos y lo superó por esa ventaja.

La prueba fue liderada por Dyander Pacho Vélez con 5.20 de Ecuador, 2° Austin Ramos Martrus de Ecuador con 5.15 y 3°José Nieto Ocampo de Colombia con 5,10.

No pudo ser para Zaffaroni que pese a alcanzar los 5,10 metros no logró subirse al podio. Esto dependió de los saltos previos, ya que un nulo en los intentos anteriores lo dejó por detrás de José Nieto Ocampo, que completó también una altura de 5,10 metros, aunque lo hizo sin fallos.

También este sábado tuvo lugar la final de lanzamiento de disco. Allí otra vez tuvo una destacada actuación el cerritense Nazareno Sasia, que tras ganar su medalla de oro en lanzamiento de bala, compitió en esta disciplina y obtuvo el quinto puesto.

Su lanzamiento más largo recorrió 55,69 metros, marca que le valió para quedarse con el quinto lugar del escalafón a 1,34 metros de quien terminó tercero, el cubano Anyel Álvarez Sampre, que lanzó su disco a 57,03 metros.

Ya más lejanos aparecieron el ganador, el chileno Lucas Nervi Schmidt con su envío a 61,08 metros y el también cubano Mario Díaz Torres, con su marca de 60,77. El cuarto puesto, fuera del podio pero por encima de Sasia, fue para el brasileño Alan Christian De Falchi, que registró 56,48 metros.

Sasia igual cierra lanzando su mejor distancia de la temporada y de su carrera, ya que la marca anterior había sido 55,63, por lo que la mejoró en seis centímetros.

Sin que estos resultados modifiquen su andar, la Argentina acumula hasta aquí 18 medallas de oro, 18 de plata y 28 de bronce, con lo que está sexta. Aparece detrás de Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y Cuba, ubicándose tercera en el “medallero sudamericano”.