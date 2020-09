Pandemia en ciudad: Acompañan a más de 400 adultos mayores

Con el inicio de la cuarentena la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de nuestra ciudad dispuso una línea telefónica para acompañar a personas mayores que se encuentren solas en diversos aspectos. Desde entonces a esta parte se asisten a 420 adultos.

Uno de los sectores más afectados por el contexto de pandemia en cuanto a lo sanitario y lo psicológico/emocional son los adultos mayores, sobre todo aquellos que no cuentan con familiares cercanos o afectos que los asistan.

En este sentido, en nuestra ciudad, por una iniciativa que surgió en conjunto desde la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, miembros del Concejo Deliberante, entre otras áreas municipales, se conformó el Espacio de Contención y Acompañamiento a las Personas Mayores, es decir, acompañar a quienes se encuentren solas sin familiares cercanos, y cumpliendo con el aislamiento social decretado por el Gobierno Nacional.

A partir de allí, se dispusieron teléfonos y un correo electrónico para recepcionar las consultas y de allí derivar a otros teléfonos específicos según la necesidad planteada.

En una entrevista con La Prensa Federal, la directora de Adultos Mayores de Concepción el Uruguay Noelia Ruiz brindó detalles del trabajo que se lleva adelante y que desde marzo a hoy acompaña a unos 420 adultos mayores.

Respecto del surgimiento contó: “Una vez decretado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país, se nos ocurrió que debíamos ponernos a disposición de aquellas personas mayores que tal vez no tienen familiares cercanos para atender sus necesidades, no sólo desde cuestiones de atención sanitaria, sino también algún mandado, alguna asistencia de otro tipo o ya sea para hablar”.

En ese marco Ruiz indicó que “el objetivo es escucharlos, ver sus necesidades y para ello conformamos un equipo de la misma municipalidad y un grupo reducido de voluntarios que seguramente se sumarán al equipo para trabajar de manera ordenada”, explicó la funcionaria quien agrego que de este trabajo conjunto, surgió un protocolo mediante el cual se toma en principio conocimiento de la situación general de la persona” ya que no se trata solo de hablar a través de una llamada telefónica y escuchar al adulto mayor, sino también de “ayudarlo con la atención sanitaria, o en algún elemento que le haga falta y que no pueda moverse solo”, añadió Noelia Ruiz.

Sobre la aplicación del programa y balance, la entrevistada dijo: “En la conformación del grupo hay jóvenes voluntarios, quienes son los que pudieron ayudar y asistir a los adultos mayores sobre todo en el contexto y fue realmente efectivo. Una vez que llamaba un adulto mayor, lo derivábamos al celular de alguno de los voluntarios y ya se comunican directamente con ellos”.

“Entre las consultas más frecuentes había pedidos de mandados, asistencias para compras, idas a la farmacia o al supermercado, pero había distintas consultas, incluso mucha gente llamaba sólo para tener con quién hablar. Son unas 420 las personas que acompañamos en este contexto”, aseguró.

En cuanto a la continuidad señaló: “Desde entonces hasta ahora continúan vigentes los teléfonos y contacto, sólo que ya no se llama con la misma frecuencia que antes teniendo en cuenta que muchos ya tienen su voluntario asignado y hablan directamente con ellos, y otros con las habilitaciones que hemos tenido en la ciudad, no han necesitado. Incluso antes no podíamos asistir nosotros a las oficinas a atender y hoy sí, así que también estamos ahí”.

Sobre el contacto

En principio se dispusieron los teléfonos de contacto 15649220 y 15470800 con característica local y el correo electrónico adultosmayorescdelu@gmail.com. Una vez recepcionada la llamada o el correo, se derivaran a otros teléfonos para ampliar el servicio de comunicación. “La idea es conformar una gran red de contención en nuestra ciudad y de esta manera acompañar a los adultos mayores que por estos días están atravesando la cuarentena en soledad”, concluyo la Directora de Adultos Mayores.