Rural Bike: Paolo Gugliotti Bicampeón en Elite y nueva victoria de Mercedes Ameyra

En el departamento de Federal culminó la Copa Entrerriana de Rural Bike con destacada labor de los uruguayenses,

Completando la información dada a conocer en nuestra edición de este martes, en la localidad de Conscripto Bernardi en el departamento de Federal se disputó la 7ª y última fecha de la Copa Entrerriana de Rural Bike, tras la cual se coronó a los campeones en las diversas categorías.

El bicampeón Paolo Gugliotti con el Trofeo ganador.



En lo que hace a esta última fecha hubo un nuevo triunfo de Mercedes Almeyra en la principal de categoría de chicas, la Elite. La uruguayense no sólo se impuso en la categoría Elite sino que también fue primera en la categoría Elite

En tanto Paolo Gugliotti (foto principal) fue segundo entre los varones y eso le alcanzó para ser el campeón 2021 con lo que mantiene el título logrado en la temporada pasada.

Otro ganador fue Oscar Ferrari, quien se impuso entre los Master C2 y también fue campeón de la categoría.

Los otros uruguayenses que participaron fueron: Oscar Gugliotti, 2º en Master D2; Martín Camilo, 6º en Elite; Agustín Ciucio, 8º entre los Master A2; Pablo Bonasegla, 11º en Master B2 y Oscar Gugliotti.



CAMPEONES

Muchos de nuestros representantes, incluida Mercedes Almeyra, ganadora de varias fechas no entran en consideración en el torneo dado que no cumplieron con el mínimo de pruebas exigidos para ello. La uruguayense corrió 4 fechas, ganó 3 y en la restante fue segunda. Pero para poder pelear por el título había que concurrir a 6 fechas. Sin dudas se trata de un incentivo para que concurran a cada fecha.

Mercedes Almeyra (N°900)



Los que no tuvieron problemas fuero Paolo Gugliotti y Oscar Ferrari quienes ganaron varias fechas y cumplieron con el mínimo exigido; Paolo fue campeón en el elite de los varones y Oscar Ferrari fue campeón entre los Master C2

RESULTADOS

DAMAS

Elite

1- Mercedes Almeyra (C. del Uruguay)

2- Eugenia Pinharanda (La Paz)

3- Nadia Leyes (San Salvador)

Junior

1- Clara Belén Ayala Bentancor (Nogoyá)

2- Martina Romero Guglielmone (C.Bernardi)

3- Florencia Maidana (Paraná)

Master A

1- Carmela Rébori (Gualeguaychú)

2- Gisela Chaparro (Gualeguay)

3- Janet Schenfeld (Paraná)

Master B

1- Claudia Prédiger (Gualeguaychú)

2- Rosana Faez (La Paz)

3- Mariana Magallán (Gualeguay)

Master C

1- Karina Pucheta (La Paz)

2- María Elena Mendieta (San José)

3- Andrea Alicia Monzón (Villaguay)

Menores

1- Victoria Gómez (La Paz)

VARONES

Elite

1- Roberto Gabriel Ayala (Nogoyá)

2- Paolo Gugliotti (C. del Uruguay).

3- Guillermo Soria (Gualeguaychú).

6- Camilo Oscar Martín (C. del Uruguay).

Juveniles

1- Alan González (Gualeguaychú)

2- Mateo Erbes (Ramírez)

Cadetes

1- Bruno Cuello (Matheu)

2- Joel Centurión (La Paz)

3- Juan Versalli (Federación)

Master A1

1- Guillermo Caino (La Paz)

2- David Sack (Federal)

3- Maximiliano Caino (La Paz)

Master A2

1- Luis Campos (General Campos)

2- Esteban Lindt (Crespo)

3- Gonzalo Pellenc (San Salvador)

7- Agustín Ciucio (C. del Uruguay)

Master B1

1- Juan Manuel Valicillo (Nogoyá)

2- José María Sandoval (San Salvador)

3- Mariano Cuello (Matheu)

Master B2

1- Diego Bierschuball (Crespo)

2- Mario Marcelo Gómez (Federal)

3- Daniel Ayala (Gualeguaychú)

11- Pablo Bonasegla (C. del Uruguay)

Master C1

1- Daniel Bardul (Goya)

2- Marcelo Gilli (Sa Pereira)

3- Horacio Graggio (San Jerónimo Norte)

Master C2

1- Oscar Ferrari (C. del uruguay).

2- Luis Malarini (Concordia)

3- Javier Torrez (Gualeguaychú)

Master D1

1- José Alberto Rebozzio (Villaguay)

2- Manuel Ramos (Goya)

3- Enrique Franceschini (Paraná)

Master D2

1- Juan Balcaza (La Paz)

2- Oscar Gugliotti (C. del Uruguay)

3- Edmundo Princie (Chajarí)

Menores

1- Lionel Riquelme (Federal)

Promocionales

1- Mauro Franz (Lucas González)

2- Carlos Matías Weigandt (Gualeguaychú)

3- Gualberto González (Feliciano)

Sub 23

1- Julián Caino (La Paz)

2- Kevin Chaparro (Gualeguay)

3- Santiago Pinharanda (La Paz).

Informe y fotos gentileza Deporte Digital.