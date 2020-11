Para Diego, Ginóbili fue el mejor deportista argentino

Diego destacó que el básquet es una actividad que le encanta y que su gran ídolo fue Michael Jordan, a pesar de que no tuvo el gusto de conocerlo.



Diego Armando Maradona pasó el por Líbero vs., habló de absolutamente todo y, entre otras cosas, destacó su fanatismo por el básquet y por Michael Jordan como referente de la actividad. “Soy fanático de él, es una de las celebridades que me hubiese gustado conocer”, afirmó.



Su fanatismo por el deporte de la naranja tiene un gran vínculo por su gusto por la NBA. “Ahora me divierto con LeBron James y Stephen Curry. Cuando los Warriors le ganan la última final a los Cavaliers me quedó grabado el abrazo que el Rey le dio a Durant. Perdió el anillo y fue como un caballero a darle un abrazo, como si fueran hermanos”, añadió.



Por otra parte, Maradona no escatimó en elogios con Emanuel Ginóbili, a quién considero como el mejor deportista de la historia argentina. “A Manu no lo contemos, no lo podemos poner en comparación con el resto, es un fenómeno total. Creo que es el mejor de la historia argentina, se lo merece”, sentenció. Además, afirmó que sumados al exjugador de los Spurs, Andrés Nocioni y Luis Scola son los mejores ejemplos que hay en el país.